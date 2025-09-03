Кина во среда за прв пат ги претстави своите копнени, морски и воздушни нуклеарни сили за време на големата воена парада по повод победата на Кина над јапонската агресија на крајот од Втората светска војна.

Поради оваа причина, земјата има комплетна нуклеарна тријада, вклучувајќи ја ракетата со долг дострел „ЏингЛеј-1“ од воздух, интерконтиненталната балистичка ракета „ЏуЛанг-3“ од подморница, интерконтиненталната балистичка ракета „ДонгФенг-61“ од копно и новиот тип интерконтинентална балистичка ракета „ДонгФенг-31“ од копно, објави „Синхуа њуз“.

Државните медиуми го нарекоа оружјето стратешка „ас“ моќ на Кина, нагласувајќи ја нивната улога во заштитата на суверенитетот, безбедноста и достоинството на нацијата.

Откривањето на нуклеарната тријада претставува значаен чекор во демонстрирањето на способноста на Кина да лансира контранапади од копно, море и воздух, обезбедувајќи одвраќање.