Кина во среда за прв пат ги претстави своите копнени, морски и воздушни нуклеарни сили за време на големата воена парада по повод победата на Кина над јапонската агресија на крајот од Втората светска војна.
Поради оваа причина, земјата има комплетна нуклеарна тријада, вклучувајќи ја ракетата со долг дострел „ЏингЛеј-1“ од воздух, интерконтиненталната балистичка ракета „ЏуЛанг-3“ од подморница, интерконтиненталната балистичка ракета „ДонгФенг-61“ од копно и новиот тип интерконтинентална балистичка ракета „ДонгФенг-31“ од копно, објави „Синхуа њуз“.
Државните медиуми го нарекоа оружјето стратешка „ас“ моќ на Кина, нагласувајќи ја нивната улога во заштитата на суверенитетот, безбедноста и достоинството на нацијата.
Откривањето на нуклеарната тријада претставува значаен чекор во демонстрирањето на способноста на Кина да лансира контранапади од копно, море и воздух, обезбедувајќи одвраќање.
На парадата беше претставен и новиот тип на интерконтинентална стратешка нуклеарна ракета на течно гориво ДФ-5Ц, која која има проценет дострел од повеќе од 20.000 километри и има предности во пенетрацијата на одбраната и прецизноста.
Интерконтиненталната стратешка нуклеарна ракета на течно гориво ДФ-5Ц, која беше претставена денес, има дострел до кој било дел од светот.
Според Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (СИПРИ), нуклеарниот арсенал на Кина расте побрзо од оној на која било друга земја, достигнувајќи околу 600 боеви глави до почетокот на 2025 година.
Според годишникот на СИПРИ за 2025 година, нуклеарниот арсенал на земјата се проширува за приближно 100 боеви глави годишно од 2023 година.