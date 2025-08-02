Раселена и неухранета за време на бременоста, 32-годишна мајка се бореше да го нахрани своето новороденче среде хуманитарната катастрофа.

Нејзината ќерка, Јара, родена во средината на геноцидот, стана една од најмладите жртви. На само девет месеци, на 25 јули, Јара почина од неухранетост во медицинската болница Насер во Кан Јунис, додека ТРТ Ворлд известуваше за нејзиниот случај.

Таа е меѓу најмалку 71 дете и доенче кои починале од неухранетост во Газа од октомври 2023 година, според Министерството за здравство - бројка за која хуманитарните работници предупредуваат дека е веројатно многу поголема.

„Јара беше родена во војна и починала во војна“, вели за TРТ Ворлд нејзината ожалостена мајка, која претпочита да не биде именувана.

„Таа не умре од ракети. Умре од глад.“

Здравјето на Јара, најмладата од четири браќа и сестри, се влошуваше со недели. Нејзината мајка, не можејќи да дои поради екстремна неухранетост, не можеше да си дозволи адаптирано млеко. Таа објаснува дека би чинело до 150 долари ако воопшто беше достапно, во споредба со цената од 15 долари пред војната.

Малку храна што ја имале ја добивале нејзините три постари деца, вели таа.

„Јара не можеше да се храни затоа што немав доволно за јадење.“

Дури и во болницата, не беше достапен соодветен третман.

„Дијагностицирана ѝ беше напредна неухранетост. Немаше шанси. Постојано се надевав дека Јара ќе се опорави, но судбината и смртта дојдоа брзо.“

Предизвикана изгладнетост

Локалната самоуправа во Газа вели дека изгладнетоста повеќе не е ограничена на изолирани области - сега влијае на целото население, вклучително и 1,1 милион деца.

Во неделата, официјалните лица изјавија дека само 73 камиони со помош влегле на територијата во претходните 24 часа, и покрај меѓународните ветувања да испратат стотици.

Голем дел од таа помош, рекоа тие, била или ограбена, одложена или попречена под израелски надзор.

Во јавна изјава, Канцеларијата за медиуми на владата во Газа го обвини Израел за намерно предизвикување хаос и глад.

„Гладот се шири со алармантна брзина и сега влијае на целото население на Газа, вклучувајќи 1,1 милион деца“, се вели во соопштението.

„Израел намерно го создава гладот и ја попречува помошта за да го сруши општеството во Газа одвнатре.“

Додека неколку меѓународни тела, вклучувајќи ги Обединетите нации (ОН) и Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК), ја осудија растечката криза, испораката на терен останува недоследна, спорадична и смртоносна.

Секторот за храна во Газа е осакатен, а бавниот проток на помош - сега надгледуван од таканаречената Хуманитарна фондација Газа (ГХФ) поддржана од Израел и САД - не успеа да ги задоволи дури ни најосновните потреби.

Во болницата Мачениците Ал-Акса во Деир ал Балах, петмесечната Нурхан Ајад се држи за конец. Нејзините пропаднати очи едвај можат да се отворат, нејзините плачења сега се претворија во слаби воздишки.

„Нема доволно енергија да плаче“, вели нејзината мајка, Мона Абу Маруф, 27.

„Млекото ми се исуши. Живее на интравенски течности. Седам покрај неа, беспомошна. Немам што повеќе да дадам.“

Нејзиниот сопруг, како и илјадници други, ги поминува деновите чекајќи во ред за помош во храна.

На 21 јули, Канцеларијата за човекови права на ОХЦХР објави дека 1.054 луѓе биле убиени во Газа додека се обидувале да дојдат до храна, 766 во близина на локациите на ГХФ и 288 во близина на рутите на конвоите на ОН. Дистрибуцијата на помош стана толку смртоносна што УНРВА ги нарекува центрите „садистичка смртоносна стапица“.

Ризикувајќи сè за својот син, Абу Маруф објаснува дека секоја храна што нејзиниот сопруг ја собира, сè оди кај нивниот петгодишен син.

„Не јадеме ништо. Но се плашам дека ќе ја изгубам“, додава таа, со очи отечени од исцрпеност.

Постарите лица исто така се онесвестуваат од глад.

Раселениот Хамед Хасан, со срцева болест во своите 70-ти години, неодамна падна во кома поради екстремна неухранетост. Принуден да ги преполови своите веќе минимални оброци, Хасан преживуваше со малку леќа или ориз, кога му беа достапни.

Некогаш земјоделец во северна Газа, сега дели тесен стан во Деир ал-Балах со својата 60-годишна сопруга, неговата ќерка и двете внуки, на девет и на 14 години.

Неговата сопруга Суад Хасан, принудена да го продава својот накит само за да купи брашно, вели: „Неговите лекови за срце бараат храна. Но наместо тоа, тој се одржува во живот со интравенски течности. Ова не е живот, ова е чекање на смрт.“