Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека е „изненаден“ што некогаш „најсилното“ лоби на Израел во Конгресот повеќе нема иста моќ со оглед на тоа што растечки број Американци, и демократи и републиканци, изразуваат критики за смртоносната офанзива на израелската Армија во Газа, јавува Анадолу.

Трамп рече дека пред две децении, Израел имал „најсилно лоби во Конгресот“, но дека неговото влијание оттогаш се намалило.

„Израел беше најсилен. Денес, нема толку силно лоби. Тоа е тешко да се поверува“, рече тој.

„Порано не можеше да зборуваш лошо за Израел ако сакаш да бидеш политичар, не можеше такво нешто. Но, денес, ja имате Александрија Окасио-Кортез плус уште три конгресмени, и ги имате сите овие лудаци, и тие навистина, го променија тоа“, додаде Трамп, осврнувајќи се на прогресивните конгресмени кои се гласни критичари на американската воена поддршка за Израел.

„Израел го имаше најсилното лоби што некогаш сум го видел. Тие имаа целосна контрола врз Конгресот, а сега немаат, знаете, малку сум изненаден што го гледам тоа“, рече Трамп.

Конгресменката Марџори Тејлор Грин стана првата републиканка што јавно ги нарече акциите на Израел во Газа „геноцид“ и се придружи на колегата републиканец Томас Маси и прогресивните демократи како Илхан Омар и Рашида Тлаиб во неуспешното гласање во Претставничкиот дом со 422:6 во јули за укинување на 500 милиони долари финансирање за ракетна одбрана за Израел.