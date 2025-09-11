ПОЛИТИКА
2 мин читање
Зеленски: Новите санкции против Русија се најдобриот одговор на руските упади со дронови во ЕУ
Во тек се консултации меѓу ЕУ и САД за да се комбинира целата тежина на притисокот од санкциите, особено врз руските приходи од енергија, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа X
Зеленски: Новите санкции против Русија се најдобриот одговор на руските упади со дронови во ЕУ
Украинскиот претседател оцени дека е најважно предлозите на Украина сè повеќе да стануваат дел од меѓународната политика на санкции / Reuters
11 септември 2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека по вчерашното намерно упаѓање на 19 руски беспилотни летала на територијата на Европската Унија, најдобриот одговор би бил силен 19-ти пакет санкции на ЕУ против Русија.

Како што изјави, работата на овој пакет сега е во тек.

„Приоритетните области вклучуваат руски банкарски сектор, банки во трети земји кои продолжуваат да тргуваат со Русија и инфраструктурата на „флотата во сенка“ што го финансира рускиот воен буџет, т.е. капетани на бродови, осигурители, нафтени терминали и пазарни оператори кои овозможуваат руски шеми“, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа X.

Како што изјави, се подготвува европска алатка да се спречи заобиколувањето за да се блокира пристапот на Русија до критични стоки и да се запрат шеми дизајнирани да ги заобиколат санкциите.

Зеленски додаде дека се во тек консултации меѓу ЕУ и САД за да се комбинира целата тежина на притисокот од санкциите, особено врз руските приходи од енергија.

Препорачано

„Украина продолжува да ги синхронизира санкциите. Санкциите на Велика Британија против Русија веќе се во сила во нашата јурисдикција, заедно со санкциите на Канада и сите 18 пакети на ЕУ. Санкциите на Јапонија се следни, а ние ќе го завршиме овој процес овој месец“, рече украинскиот претседател.

Според него, Киев работи со партнерите на понатамошна синхронизација меѓу јурисдикциите.

„Од почетокот на оваа година, Украина усвои 44 пакети санкции против руски субјекти, нивните странски поддржувачи и поединци кои поттикнуваат војна. Овие мерки се насочени кон рускиот воено-индустриски комплекс, синџирите на снабдување на критични компоненти, буџетските приходи и поединците кои шират руска воена пропаганда и мешање“, рече Зеленски.

Украинскиот претседател оцени дека е најважно предлозите на Украина сè повеќе да стануваат дел од меѓународната политика на санкции.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us