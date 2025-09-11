Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека по вчерашното намерно упаѓање на 19 руски беспилотни летала на територијата на Европската Унија, најдобриот одговор би бил силен 19-ти пакет санкции на ЕУ против Русија.

Како што изјави, работата на овој пакет сега е во тек.

„Приоритетните области вклучуваат руски банкарски сектор, банки во трети земји кои продолжуваат да тргуваат со Русија и инфраструктурата на „флотата во сенка“ што го финансира рускиот воен буџет, т.е. капетани на бродови, осигурители, нафтени терминали и пазарни оператори кои овозможуваат руски шеми“, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа X.

Како што изјави, се подготвува европска алатка да се спречи заобиколувањето за да се блокира пристапот на Русија до критични стоки и да се запрат шеми дизајнирани да ги заобиколат санкциите.

Зеленски додаде дека се во тек консултации меѓу ЕУ и САД за да се комбинира целата тежина на притисокот од санкциите, особено врз руските приходи од енергија.