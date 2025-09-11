Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека по вчерашното намерно упаѓање на 19 руски беспилотни летала на територијата на Европската Унија, најдобриот одговор би бил силен 19-ти пакет санкции на ЕУ против Русија.
Како што изјави, работата на овој пакет сега е во тек.
„Приоритетните области вклучуваат руски банкарски сектор, банки во трети земји кои продолжуваат да тргуваат со Русија и инфраструктурата на „флотата во сенка“ што го финансира рускиот воен буџет, т.е. капетани на бродови, осигурители, нафтени терминали и пазарни оператори кои овозможуваат руски шеми“, рече Зеленски во објава на социјалната мрежа X.
Како што изјави, се подготвува европска алатка да се спречи заобиколувањето за да се блокира пристапот на Русија до критични стоки и да се запрат шеми дизајнирани да ги заобиколат санкциите.
Зеленски додаде дека се во тек консултации меѓу ЕУ и САД за да се комбинира целата тежина на притисокот од санкциите, особено врз руските приходи од енергија.
„Украина продолжува да ги синхронизира санкциите. Санкциите на Велика Британија против Русија веќе се во сила во нашата јурисдикција, заедно со санкциите на Канада и сите 18 пакети на ЕУ. Санкциите на Јапонија се следни, а ние ќе го завршиме овој процес овој месец“, рече украинскиот претседател.
Според него, Киев работи со партнерите на понатамошна синхронизација меѓу јурисдикциите.
„Од почетокот на оваа година, Украина усвои 44 пакети санкции против руски субјекти, нивните странски поддржувачи и поединци кои поттикнуваат војна. Овие мерки се насочени кон рускиот воено-индустриски комплекс, синџирите на снабдување на критични компоненти, буџетските приходи и поединците кои шират руска воена пропаганда и мешање“, рече Зеленски.
Украинскиот претседател оцени дека е најважно предлозите на Украина сè повеќе да стануваат дел од меѓународната политика на санкции.