Кинески официјални лицаа сметаат дека преговорите се „единствениот пат кон мир“ во Украина, по одржаниот состанок во Вашингтон меѓу американскиот претседател Трамп, украинскиот претседател Зеленски и други европски лидери. .
Пекинг „секогаш верува дека дијалогот и преговорите се единствениот одржлив излез од украинската криза“, изјави Мао Нинг портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи.
„Кина не ја создаде украинската криза, ниту пак е дел од неа“, рече Мао, за неодамнешните случувања во Украина.
„Суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји треба да се почитуваат“, рече Мао, потсетувајќи на четирите принципи на кинескиот претседател Си Џинпинг, вклучувајќи го почитувањето на суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји-членки на ОН.