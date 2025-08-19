ПОЛИТИКА
Кина: Преговорите се единствениот излез од украинската криза
Пекинг „секогаш верува дека дијалогот и преговорите се единствениот одржлив излез од украинската криза“, изјави Мао Нинг портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи.
Кинески официјални лицаа сметаат дека преговорите се „единствениот пат кон мир“ во Украина, по одржаниот состанок во Вашингтон меѓу американскиот претседател Трамп, украинскиот претседател Зеленски и други европски лидери. .

Пекинг „секогаш верува дека дијалогот и преговорите се единствениот одржлив излез од украинската криза“, изјави Мао Нинг портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи.

„Кина не ја создаде украинската криза, ниту пак е дел од неа“, рече Мао, за неодамнешните случувања во Украина.

„Суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји треба да се почитуваат“, рече Мао, потсетувајќи на четирите принципи на кинескиот претседател Си Џинпинг, вклучувајќи го почитувањето на суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји-членки на ОН.

