Русија направи отстапки за сите пет еднострано анектирани украински региони за време на самитот на Алјаска во петокот, додека Соединетите Американски Држави (САД) се потенцијално подготвени да понудат директни безбедносни гаранции на Украина, изјави специјалниот претседателски претставник на САД за мировни мисии, Стив Виткоф.

„Во прашање се пет региони. Тоа секогаш, според нас, било суштината на договорот“, изјави Виткоф за Си-ен-ен, мислејќи на Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожје.

„Русите направија одредени отстапки на преговарачката маса во однос на сите пет од тие региони“, рече тој.

Говорејќи одделно за Фокс њуз, Виткоф рече дека Вашингтон би можел да му обезбеди на Киев безбедносни гаранции во стилот на Член 5 надвор од рамките на НАТО.