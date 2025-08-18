Русија направи отстапки за сите пет еднострано анектирани украински региони за време на самитот на Алјаска во петокот, додека Соединетите Американски Држави (САД) се потенцијално подготвени да понудат директни безбедносни гаранции на Украина, изјави специјалниот претседателски претставник на САД за мировни мисии, Стив Виткоф.
„Во прашање се пет региони. Тоа секогаш, според нас, било суштината на договорот“, изјави Виткоф за Си-ен-ен, мислејќи на Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожје.
„Русите направија одредени отстапки на преговарачката маса во однос на сите пет од тие региони“, рече тој.
Говорејќи одделно за Фокс њуз, Виткоф рече дека Вашингтон би можел да му обезбеди на Киев безбедносни гаранции во стилот на Член 5 надвор од рамките на НАТО.
„САД се потенцијално подготвени да можат да дадат безбедносни гаранции според Членот 5, но не од името на НАТО, туку директно од нашата држава и други европски земји“, рече тој.
Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин одржаа тричасовен состанок зад затворени врати во петокот, при што Путин истакна дека постигнале „разбирање“.
По состанокот, Трамп изјави за „Фокс њуз“ дека „биле договорени многу точки“, и дека остануваат само „една или две прилично значајни точки“ за решавање.
Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес ќе се сретне со Трамп во Белата за да разговараат за предлозите.