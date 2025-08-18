ПОЛИТИКА
2 мин читање
Виткоф: Русија се согласи на „одредени отстапки“ во врска со Украина
„Русите направија одредени отстапки на преговарачката маса во однос на сите пет спорни региони“, рече тој
Виткоф: Русија се согласи на „одредени отстапки“ во врска со Украина
Виткоф: Русија се согласи на „одредени отстапки“ во врска со Украина / AP
18 август 2025

Русија направи отстапки за сите пет еднострано анектирани украински региони за време на самитот на Алјаска во петокот, додека Соединетите Американски Држави (САД) се потенцијално подготвени да понудат директни безбедносни гаранции на Украина, изјави специјалниот претседателски претставник на САД за мировни мисии, Стив Виткоф.

„Во прашање се пет региони. Тоа секогаш, според нас, било суштината на договорот“, изјави Виткоф за Си-ен-ен, мислејќи на Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожје.

„Русите направија одредени отстапки на преговарачката маса во однос на сите пет од тие региони“, рече тој.

Говорејќи одделно за Фокс њуз, Виткоф рече дека Вашингтон би можел да му обезбеди на Киев безбедносни гаранции во стилот на Член 5 надвор од рамките на НАТО.

Препорачано

„САД се потенцијално подготвени да можат да дадат безбедносни гаранции според Членот 5, но не од името на НАТО, туку директно од нашата држава и други европски земји“, рече тој.

Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин одржаа тричасовен состанок зад затворени врати во петокот, при што Путин истакна дека постигнале „разбирање“.

По состанокот, Трамп изјави за „Фокс њуз“ дека „биле договорени многу точки“, и дека остануваат само „една или две прилично значајни точки“ за решавање.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес ќе се сретне со Трамп во Белата за да разговараат за предлозите.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us