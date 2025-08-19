Јапонската финансиска компанија „СофтБанк“ соопшти дека потпишала инвестициски договор вреден 2 милијарди долари со американскиот производител на полупроводници „Интел“.
„Инвестицијата доаѓа во време кога и Интел и СофтБанк ја продлабочуваат својата посветеност на инвестирање во напредна технологија и иновации во полупроводниците во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението на компаниите.
Масајоши Сон, извршен директор на СофтБанк, рече дека полупроводниците се основа на секоја индустрија. „Повеќе од 50 години, Интел е доверлив лидер во иновациите.“
„Оваа стратешка инвестиција го одразува нашето верување дека производството и снабдувањето со напредни полупроводници дополнително ќе се прошират во Соединетите Американски Држави, при што Интел ќе игра клучна улога.“
„Многу ни е драго што го продлабочуваме нашиот однос со СофтБанк, компанија која е на чело на толку многу области на нова технологија и иновации и ја дели нашата посветеност на унапредување на американската технологија и лидерство во производството“, рече Лип-Бу Тан, извршен директор на Интел.
Групацијата „СофтБенк“ би купила акции на „Интел“ во вредност од 2 милијарди долари за 23 долари по акција.
„Инвестицијата на СофтБанк во Интел се темели на нејзината долгорочна визија за овозможување на револуцијата во вештачката интелигенција преку забрзување на пристапот до напредни технологии кои ја поддржуваат дигиталната трансформација, cloud системи и инфраструктурата од следната генерација“, се вели во соопштението.