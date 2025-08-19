Јапонската финансиска компанија „СофтБанк“ соопшти дека потпишала инвестициски договор вреден 2 милијарди долари со американскиот производител на полупроводници „Интел“.

„Инвестицијата доаѓа во време кога и Интел и СофтБанк ја продлабочуваат својата посветеност на инвестирање во напредна технологија и иновации во полупроводниците во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението на компаниите.

Масајоши Сон, извршен директор на СофтБанк, рече дека полупроводниците се основа на секоја индустрија. „Повеќе од 50 години, Интел е доверлив лидер во иновациите.“

„Оваа стратешка инвестиција го одразува нашето верување дека производството и снабдувањето со напредни полупроводници дополнително ќе се прошират во Соединетите Американски Држави, при што Интел ќе игра клучна улога.“