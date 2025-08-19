БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Јапонски СофтБанк ќе инвестира 2 милијарди долари во напредните чипови на Интел
„Инвестицијата доаѓа во време кога и Интел и СофтБанк ја продлабочуваат својата посветеност на инвестирање во напредна технологија и иновации во полупроводниците во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението на компаниите
Јапонски СофтБанк ќе инвестира 2 милијарди долари во напредните чипови на Интел
Јапонски СофтБанк ќе инвестира 2 милијарди долари во напредните чипови на Интел / Reuters
пред ден

Јапонската финансиска компанија „СофтБанк“ соопшти дека потпишала инвестициски договор вреден 2 милијарди долари со американскиот производител на полупроводници „Интел“.

„Инвестицијата доаѓа во време кога и Интел и СофтБанк ја продлабочуваат својата посветеност на инвестирање во напредна технологија и иновации во полупроводниците во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението на компаниите.

Масајоши Сон, извршен директор на СофтБанк, рече дека полупроводниците се основа на секоја индустрија. „Повеќе од 50 години, Интел е доверлив лидер во иновациите.“

„Оваа стратешка инвестиција го одразува нашето верување дека производството и снабдувањето со напредни полупроводници дополнително ќе се прошират во Соединетите Американски Држави, при што Интел ќе игра клучна улога.“

Препорачано

„Многу ни е драго што го продлабочуваме нашиот однос со СофтБанк, компанија која е на чело на толку многу области на нова технологија и иновации и ја дели нашата посветеност на унапредување на американската технологија и лидерство во производството“, рече Лип-Бу Тан, извршен директор на Интел.

Групацијата „СофтБенк“ би купила акции на „Интел“ во вредност од 2 милијарди долари за 23 долари по акција.

„Инвестицијата на СофтБанк во Интел се темели на нејзината долгорочна визија за овозможување на револуцијата во вештачката интелигенција преку забрзување на пристапот до напредни технологии кои ја поддржуваат дигиталната трансформација, cloud системи и инфраструктурата од следната генерација“, се вели во соопштението.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us