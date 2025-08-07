Кардиологот и алпинист Сашко Кедев е првиот Македонец кој успеал да се искачи на 14 врвови повисоки од 8 000 метри на седум континенти. Во 2009 година се искачил на Монт Еверест без амбиција за оваа неверојатна мисија.

Останатите 13 успеал да ги освои за помалку од четири години. Во третиот обид успеал да го искачи врвот Канченчунга. Последниот врв кој го освои беше Гашербрум 1 во Пакистан.