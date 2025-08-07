РЕГИОН
1 мин читање
Сашко Кедев – Првиот Македонец кој освои 14 врвови над 8.000 метри
Кардиологот и алпинист Сашко Кедев е првиот Македонец кој успеал да се искачи на 14 врвови повисоки од 8 000 метри на седум континенти. Во 2009 година се искачил на Монт Еверест без амбиција за оваа неверојатна мисија.
Сашко Кедев – Првиот Македонец кој освои 14 врвови над 8.000 метри / TRT Balkan
пред 10 часа

Кардиологот и алпинист Сашко Кедев е првиот Македонец кој успеал да се искачи на 14 врвови повисоки од 8 000 метри на седум континенти. Во 2009 година се искачил на Монт Еверест без амбиција за оваа неверојатна мисија.

Останатите 13 успеал да ги освои за помалку од четири години. Во третиот обид успеал да го искачи врвот Канченчунга. Последниот врв кој го освои беше Гашербрум 1 во Пакистан.

Препорачано

За ТРТ Балкан раскажува за доживувањата, авантурите, желбите, стравот, адреналинот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us