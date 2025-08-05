ПОЛИТИКА
Израелската влада ја разреши државната обвинителка
Со одлуката за разрешување на обвинителката Гали Бахарав-Мијара ескалираше долгогодишниот спор меѓу премиерот Бенјамин Нетанјаху и судството, а критичарите овој потег го сметаат за закана за демократските институции во земјата
Израелската влада ја разреши државната обвинителка
Нетанјаху и неговите следбеници ја обвинуваат обвинителката за пречекорување на овластувањата со блокирање на одлуките на владата / AP
5 август 2025

Израелската влада едногласно ја разреши државната обвинителка, Гали Бахарав-Мијара, ескалирајќи го долгогодишниот спор меѓу премиерот Бенјамин Нетанјаху и судството, што критичарите го сметаат за закана за демократските институции во земјата, јави АП.

Според американската агенција, Врховниот суд ја замрзнал оваа одлука додека не ја разгледа нејзината легалност.

Нетанјаху и неговите следбеници ја обвинуваат обвинителката Гали Бахарав-Мијара за пречекорување на своите овластувања со блокирање на одлуките на избраната влада, вклучително и отстранувањето на шефот на разузнавачката агенција на Израел, Шин Бет.

Обвинителката изјави дека постои судир на интереси во овој случај, бидејќи Нетанјаху и неколку негови поранешни соработници се соочуваат со низа кривични истраги.

Критичарите го обвинуваат Нетанјаху, кој е на судење за корупција, за поткопување на независноста на судството и обид за концентрирање на моќта во рацете на неговата коалициска влада, според АП.

Премиерот ги негираше овие обвинувања, тврдејќи дека е жртва на лов на вештерки од страна на непријателски настроени службеници за правосудство поттикнати од медиумите.

Обидот на владата на Нетанјаху да го реформира судството во 2023 година предизвика масовни протести со месеци, за кои многумина велат дека ја ослабнале земјата пред нападот на Хамас на 7 октомври таа година, што подоцна доведе до војната во Газа.

Мониторинг групата „Движење за квалитетна влада во Израел“ објави дека поднела итна петиција до Врховниот суд, наведувајќи дека е потпишана од над 15.000 граѓани кои го нарекле отстранувањето на обвинителката „нелегално“ и „без преседан“.

Таа група ја обвини владата дека ја променила постапката за отстранување, откако не успеала законски да ја разреши обвинителката врз основа на постојните прописи.

Групата, исто така, изјави дека постои судир на интереси поврзан со тековното судење на премиерот.

„Со оваа одлука, функцијата на федерален обвинител е претворена во политичка позиција“, се додава во соопштението на групата, заклучувајќи дека ќе продолжат со својата правна борба сè додека не се поништи неправилната одлука.

