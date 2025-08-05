Израелската влада едногласно ја разреши државната обвинителка, Гали Бахарав-Мијара, ескалирајќи го долгогодишниот спор меѓу премиерот Бенјамин Нетанјаху и судството, што критичарите го сметаат за закана за демократските институции во земјата, јави АП.

Според американската агенција, Врховниот суд ја замрзнал оваа одлука додека не ја разгледа нејзината легалност.

Нетанјаху и неговите следбеници ја обвинуваат обвинителката Гали Бахарав-Мијара за пречекорување на своите овластувања со блокирање на одлуките на избраната влада, вклучително и отстранувањето на шефот на разузнавачката агенција на Израел, Шин Бет.

Обвинителката изјави дека постои судир на интереси во овој случај, бидејќи Нетанјаху и неколку негови поранешни соработници се соочуваат со низа кривични истраги.

Критичарите го обвинуваат Нетанјаху, кој е на судење за корупција, за поткопување на независноста на судството и обид за концентрирање на моќта во рацете на неговата коалициска влада, според АП.

Премиерот ги негираше овие обвинувања, тврдејќи дека е жртва на лов на вештерки од страна на непријателски настроени службеници за правосудство поттикнати од медиумите.