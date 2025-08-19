Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека останува скептичен околу подготвеноста на рускиот претседател Владимир Путин да ја заврши војната во Украина, нагласувајќи дека секој мировен договор мора да биде поддржан со цврсти безбедносни гаранции за Киев, јавува Анадолу.

„Кога ги гледам ситуацијата и фактите, не гледам дека претседателот Путин е многу подготвен да постигне мир сега. Но можеби сум премногу песимист“, изјави Макрон за „Ен-би-си њуз“ во интервјуто по состанокот во Белата куќа со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Владимир Зеленски и европските лидери вчера.

Тој рече дека оптимизмот на Трамп за можен договор треба да се сфати сериозно.

„Ако смета дека може да постигне договор, ова се одлични вести и ние мора да направиме сè што можеме за да имаме одличен договор“, рече тој.

Макрон инсистираше дека САД и нивните сојузници мора да продолжат да вршат притисок врз Москва, вклучително и построги санкции, доколку мировните преговори не успеат.

„Доколку Русите не се придржуваат кон овој пристап, да, мора да ги зголемиме санкциите, секундарните и примарните санкции“, предупреди тој.

„Постои агресор, а тоа е Русија. Постои земја што одлучи да убива луѓе, краде деца и одби прекин на огнот и мир, па затоа не може само да создадеме еквивалентна ситуација меѓу Украина и Русија“, рече Макрон.

Тој, исто така, нагласи дека Украина мора да добие обврзувачки гаранции за да спречи идна руска агресија.

„Ако склучите каков било мировен договор без безбедносни гаранции, Русија никогаш нема да ги почитува неговите зборови, никогаш нема да ги исполни своите обврски“, рече тој.