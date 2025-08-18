Специјалниот известувач на Обединетите нации (ОН) за човекови права на окупираните палестински територии, Франческа Албанезе, ја бранеше палестинската група на отпорот Хамас, велејќи дека тоа е политичка сила која ги доби демократските избори во 2006 година и дејствуваше како де факто влада во Појасот Газа.
„Хамас е политичка сила која ги доби изборите во 2006 година, без разлика дали ни се допаѓа или не“, рече Албанезе во видео споделено на X.
Албанезе ги опиша палестинските избори во 2006 година, кои ги доби Хамас, како најдемократски избори во Палестина.
Таа истакна дека Хамас воспоставил систем на управување во Газа кој вклучува училишта, јавни институции и болници.
„Тоа е едноставно она што го нарекуваме моќ, технички де факто моќ“, рече таа.
„Кога ќе помислите на Хамас, не треба нужно да помислите на сечачи на грла, или тешко вооружени борци. Тоа не е случај“, додаде таа.
Во јануари 2006 година, Палестинската централна изборна комисија објави дека Хамас победил на парламентарните избори, освојувајќи 76 од 132 места во Палестинскиот законодавен совет.
По победата на Хамас, Израел воведе копнена, морска и воздушна блокада на Појасот Газа, која продолжува и денес.
Израелската војска, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, води брутална војна во Појасот Газа од октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 62.000 Палестинци.