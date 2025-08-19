Канцеларијата на ОН за човекови права соопшти дека над 1.850 Палестинци се убиени додека се обидувале да дојдат до храна во Газа за помалку од три месеци, предупредувајќи дека хуманитарните услови се влошуваат бидејќи Израел продолжува да ја ограничува помошта.

„Стигнувањето до оскудните достапни залихи може да биде смртоносна потрага“, изјави портпаролот Тамин Ал-Хитан на прес-конференција во Женева, истакнувајќи дека помеѓу 27 мај и 17 август, документирани се 1.857 убиени Палестинци додека барале храна, „вклучувајќи 1.021 убиени во близина на локациите на Хуманитарната фондација во Газа и 836 убиени на рутите на камионите за снабдување“.

„Се чини дека повеќето од овие убиства се извршени од израелската војска“, рече тој.

Тој предупреди дека „ризикот од глад е насекаде во Газа“, опишувајќи го како „директен резултат на политиката на израелската влада за блокирање на хуманитарната помош“.

„Во изминатите неколку недели, израелските власти дозволија влез на помош само во количини што остануваат далеку под она што би било потребно за да се спречи широко распространето гладување.“

Портпаролот, исто така, истакна дека стотици илјади Палестинци, раселени во областа Ал-Маваси западно од Кан Јунис во јужна Газа, имаат мал или никаков пристап до основни услуги и залихи, вклучувајќи храна, вода, електрична енергија и шатори.

Тој додаде дека израелската армија ги интензивирала нападите на север од појасот, додека наредбите за раселување продолжуваат дури и во областите каде што се регистрирани напади.