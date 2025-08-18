Палестинската група на отпорот Хамас се согласила со предлогот за 60-дневен прекин на огнот во Газа, поднесен од египетските и катарските медијатори, соопштија египетските медиуми во понеделник.

Државниот канал Ал-Кахера њуз, повикувајќи се на неименувани египетски извори, соопшти дека планот бара израелските сили да се преместат во близина на границата за да се олесни влегувањето на хуманитарна помош во Газа.

Предлогот вклучува привремено запирање на воените операции за два месеци, во текот на кој би се случила размена на затвореници и заложници, според извештајот. Договорот предвидува ослободување на 10 живи израелски заложници и враќање на 18 тела, во замена за неодреден број палестински затвореници.