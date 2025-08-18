ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Новиот договор за примирје во Газа предвидува ослободување на десет заложници и 18 тела
Предлогот, кој бил прифатен од Хамас вклучува запирање на воените операции за 60 дена, во текот на кои е предвидено ослободување на 10 живи израелски заложници и враќање на 18 тела, во замена за неодреден број палестински затвореници
Новиот договор за примирје во Газа предвидува ослободување на десет заложници и 18 тела
Полицијата растерува демонстранти кои блокираа пат на протест во Ерусалим, барајќи итно ослободување на заложниците што ги држи Хамас / AP
18 август 2025

Палестинската група на отпорот Хамас се согласила со предлогот за 60-дневен прекин на огнот во Газа, поднесен од египетските и катарските медијатори, соопштија египетските медиуми во понеделник.

Државниот канал Ал-Кахера њуз, повикувајќи се на неименувани египетски извори, соопшти дека планот бара израелските сили да се преместат во близина на границата за да се олесни влегувањето на хуманитарна помош во Газа.

Предлогот вклучува привремено запирање на воените операции за два месеци, во текот на кој би се случила размена на затвореници и заложници, според извештајот. Договорот предвидува ослободување на 10 живи израелски заложници и враќање на 18 тела, во замена за неодреден број палестински затвореници.

Препорачано

Изворите велат дека Хамас го смета планот за најдобра достапна опција за заштита на населението на Газа од воена ескалација, како и можен прв чекор кон трајно решение.

Немаше веднаш коментар од Хамас или од медијаторите за извештајот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us