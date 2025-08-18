Палестинската група на отпорот Хамас се согласила со предлогот за 60-дневен прекин на огнот во Газа, поднесен од египетските и катарските медијатори, соопштија египетските медиуми во понеделник.
Државниот канал Ал-Кахера њуз, повикувајќи се на неименувани египетски извори, соопшти дека планот бара израелските сили да се преместат во близина на границата за да се олесни влегувањето на хуманитарна помош во Газа.
Предлогот вклучува привремено запирање на воените операции за два месеци, во текот на кој би се случила размена на затвореници и заложници, според извештајот. Договорот предвидува ослободување на 10 живи израелски заложници и враќање на 18 тела, во замена за неодреден број палестински затвореници.
Изворите велат дека Хамас го смета планот за најдобра достапна опција за заштита на населението на Газа од воена ескалација, како и можен прв чекор кон трајно решение.
Немаше веднаш коментар од Хамас или од медијаторите за извештајот.