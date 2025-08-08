Во соопштението, Лапид го обвини премиерот Бенјамин Нетанјаху дека капитулирал пред екстремистичките барања на министрите од крајната десница Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич.

Критиките од Лапид, лидер на партијата Јеш Атид, доаѓаат откако израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на Нетанјаху за преземање на контролата врз градот Газа.

„Во целосна спротивност со мислењето на воените и безбедносните редови, без да се земе предвид ерозијата и исцрпеноста на борбените сили, Бен-Гвир и Смотрич го вовлекоа Нетанјаху во потег што ќе трае со месеци“, рече Лапид.

Тој додаде дека ова „ќе доведе до смрт на заложниците, убивање на многу војници, ќе ги чини десетици милијарди израелските даночни обврзници и ќе доведе до политички колапс“.