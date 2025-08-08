ВОЈНА ВО ГАЗА
Израелскиот опозициски лидер ја критикува одлуката на Кабинетот за окупирање на Газа
Израелскиот опозициски лидер Јаир Лапид денес остро ја критикуваше последната одлука на Кабинетот за Газа, нарекувајќи ја „катастрофа што ќе доведе до уште многу катастрофи“
Во соопштението, Лапид го обвини премиерот Бенјамин Нетанјаху дека капитулирал пред екстремистичките барања на министрите од крајната десница Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич.

Критиките од Лапид, лидер на партијата Јеш Атид, доаѓаат откако израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на Нетанјаху за преземање на контролата врз градот Газа.

„Во целосна спротивност со мислењето на воените и безбедносните редови, без да се земе предвид ерозијата и исцрпеноста на борбените сили, Бен-Гвир и Смотрич го вовлекоа Нетанјаху во потег што ќе трае со месеци“, рече Лапид.

Тој додаде дека ова „ќе доведе до смрт на заложниците, убивање на многу војници, ќе ги чини десетици милијарди израелските даночни обврзници и ќе доведе до политички колапс“.

Лапид предупреди дека Израел ќе биде „заробен на теренот без цел, без да ја дефинира сликата за денот потоа, во бескорисна окупација што никој не разбира каде води“.

Израел се соочува со зголемен бес поради својата деструктивна војна во Газа, каде што повеќе од 61.200 луѓе се убиени од октомври 2023 година.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај на геноцид во Меѓународниот суд за правда за неговата војна во енклавата.

