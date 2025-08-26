Сирија ја поздрави одлуката на Министерството за финансии на САД да ја отстрани земјата од списоците со санкции што ѝ се наметнати во Кодексот на федерални закони, соопшти Министерството за надворешни работи.

Министерството во соопштение потврди дека чекорот „претставува позитивен развој во вистинската насока, што директно ќе се одрази на хуманитарните и економските услови на сирискиот народ и ќе придонесе за олеснување на трговијата и финансиското движење и укинување на ограничувањата за американскиот извоз во Сирија, со што ќе се ублажат страдањата на граѓаните и ќе се отворат нови хоризонти за економска и трговска соработка меѓу двете земји“.

Сирија „верува дека совпаѓањето на одлуката со посетата на втората официјална делегација од американскиот Конгрес на Дамаск носи важно значење за отворање нова страница во билатералните односи засновани на меѓусебно почитување и конструктивен дијалог“, се вели во соопштението.

Во овој контекст, претседателот Ахмед ал-Шара во Дамаск прими висока делегација од Конгресот на САД, составена од сенаторката Џин Шахин и претставникот Џо Вилсон, придружувани од амбасадорот Том Барак, специјален пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп за Сирија.

Министерството соопшти дека делегацијата „имала средби со претседателот во присуство на министрите за одбрана, внатрешни работи, социјални работи и труд, при што разговарале за начините за зајакнување на билатералните односи и отворање нови хоризонти за соработка меѓу двете земји“.

На состанокот се потврди „растечката поддршка на американскиот Конгрес за чекорите за целосно укинување на санкциите наметнати од САД врз Сирија, вклучително и напорите за укинување на Законот Цезар до крајот на оваа година“.

„Претседателот ал-Шара изрази благодарност за напорите направени во Конгресот во овој поглед, нагласувајќи дека овие истовремени случувања, помеѓу укинувањето на ограничувањата и санкциите од една страна, и официјалните посети од друга страна, претставуваат продолжение на практичен и реалистичен пат што им служи на интересите на сирискиот народ и ја зајакнува безбедноста и стабилноста во регионот.“