Вселенскиот телескоп „Џејмс Веб“ откри црна дупка со оскуден ореол од материјал, за кој научниците тврдат дека би можел да ги поништи постојните теории за универзумот, објавува денес „Гардијан“.

Се вели дека станува збор за древна и „скоро гола“ црна дупка, за која астрономите веруваат дека можеби се формирала во првиот дел од секундата по Големата експлозија.

Доколку се потврди дека станува збор за таканаречена исконска црна дупка, теоретска класа на објекти за кои Стивен Хокинг предвидел дека постојат, но никогаш порано не биле видени, откритието би ги поништило преовладувачките теории за универзумот.

Досега, според „Гардијан“, преовладуваше мислењето дека ѕвездите и галаксиите се појавиле прво и дека црните дупки се формирале само кога најраните ѕвезди останале без гориво и се распаднале под сопствената гравитација.

Но, најновите набљудувања на вселенскиот телескоп, кои откриваат џиновска црна дупка со само оскуден ореол од околн материјал што датира од зората на космосот, изгледаат некомпатибилни со оваа низа настани.

„Оваа црна дупка е речиси гола. Ова е навистина предизвик за теориите. Се чини дека оваа црна дупка се формирала без претходна галаксија околу неа“, рече професорот Роберто Мајолино, космолог на Универзитетот во Кембриџ, еден од членовите на тимот што стои зад набљудувањето.

Најновите набљудувања се фокусираат на мала црвена точка позната како КСО1 (QSO1), која датира од пред повеќе од 13 милијарди години, кога универзумот бил стар „само“ 700 милиони години.