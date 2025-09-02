Вселенскиот телескоп „Џејмс Веб“ откри црна дупка со оскуден ореол од материјал, за кој научниците тврдат дека би можел да ги поништи постојните теории за универзумот, објавува денес „Гардијан“.
Се вели дека станува збор за древна и „скоро гола“ црна дупка, за која астрономите веруваат дека можеби се формирала во првиот дел од секундата по Големата експлозија.
Доколку се потврди дека станува збор за таканаречена исконска црна дупка, теоретска класа на објекти за кои Стивен Хокинг предвидел дека постојат, но никогаш порано не биле видени, откритието би ги поништило преовладувачките теории за универзумот.
Досега, според „Гардијан“, преовладуваше мислењето дека ѕвездите и галаксиите се појавиле прво и дека црните дупки се формирале само кога најраните ѕвезди останале без гориво и се распаднале под сопствената гравитација.
Но, најновите набљудувања на вселенскиот телескоп, кои откриваат џиновска црна дупка со само оскуден ореол од околн материјал што датира од зората на космосот, изгледаат некомпатибилни со оваа низа настани.
„Оваа црна дупка е речиси гола. Ова е навистина предизвик за теориите. Се чини дека оваа црна дупка се формирала без претходна галаксија околу неа“, рече професорот Роберто Мајолино, космолог на Универзитетот во Кембриџ, еден од членовите на тимот што стои зад набљудувањето.
Најновите набљудувања се фокусираат на мала црвена точка позната како КСО1 (QSO1), која датира од пред повеќе од 13 милијарди години, кога универзумот бил стар „само“ 700 милиони години.
Тоа е едно од расејувањата на такви точки пронајдени од телескопот, кои се толку црвени, толку компактни и толку светли што астрономите заклучиле дека мора да се древни супермасивни црни дупки.
И покрај екстремното растојание на КСO1, астрономите беа во можност да ја следат орбиталната брзина на вртложниот ореол од гас и прашина.
Ова мерење ја даде масата на централната црна дупка како 50 милиони сончеви маси.
„Ова е во остра спротивност со она што го набљудуваме во нашиот локален универзум, каде што црните дупки во центарот на галаксии како Млечниот Пат се околу илјада пати помалку масивни од нивната галаксија домаќин“, рече Мајолино.
Во посебна анализа, беше утврдено дека блескавиот материјал околу црната дупка е хемиски „недопрен“, составен речиси исклучиво од водород и хелиум, два елементи што останале од Големата експлозија.
Отсуството на потешки елементи, кои се создаваат во ѕвездите, дополнително води до заклучок дека нема значајно формирање ѕвезди во близина на црната дупка.