Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го осуди израелскиот напад врз болницата „Насер“ во Газа, наведувајќи дека суровата влада на Бенјамин Нетанјаху немилосрдно продолжува со своите брутални напади за уништување на сè што му припаѓа на човештвото, јавува Анадолу.

Изјавите на Ердоган следеа по состанокот на Кабинетот што се одржа во источната турска област Битлис.