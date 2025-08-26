ПОЛИТИКА
Неговите изјави за израелскиот напад дојдоа откако Министерството за здравство на Газа потврди дека 20 Палестинци, меѓу кои пациенти, здравствени работници, персонал од цивилната одбрана и новинарски екипи, се убиени, додека повеќемина се повредени
26 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го осуди израелскиот напад врз болницата „Насер“ во Газа, наведувајќи дека суровата влада на Бенјамин Нетанјаху немилосрдно продолжува со своите брутални напади за уништување на сè што му припаѓа на човештвото, јавува Анадолу.

Изјавите на Ердоган следеа по состанокот на Кабинетот што се одржа во источната турска област Битлис.

Неговите изјави за израелскиот напад дојдоа откако Министерството за здравство на Газа потврди дека 20 Палестинци, меѓу кои пациенти, здравствени работници, персонал од цивилната одбрана и новинарски екипи, се убиени, додека повеќемина се повредени во нападот.

Во врска со проектот за Коридорот Зангезур, Ердоган рече дека со имплементацијата на овој проект со сите негови елементи, економската соработка меѓу Туркије, Азербејџан и Ерменија ќе добие нова димензија.

