Преговарачите на Хамас во Каиро добија нов предлог за прекин на огнот во Газа, во кој се бара почетно 60-дневно примирје и ослободување на заложниците во две групи, изјави палестински функционер.

„Предлогот е рамковен договор за започнување преговори за траен прекин на огнот“, изјавил претставникот за АФП под услов да остане анонимен.

Функционерот рече дека „Хамас ќе одржи внатрешни консултации меѓу своето раководство“ и со лидерите на другите палестински фракции за да го разгледа предлогот од медијаторите.