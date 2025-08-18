Преговарачите на Хамас во Каиро добија нов предлог за прекин на огнот во Газа, во кој се бара почетно 60-дневно примирје и ослободување на заложниците во две групи, изјави палестински функционер.
„Предлогот е рамковен договор за започнување преговори за траен прекин на огнот“, изјавил претставникот за АФП под услов да остане анонимен.
Функционерот рече дека „Хамас ќе одржи внатрешни консултации меѓу своето раководство“ и со лидерите на другите палестински фракции за да го разгледа предлогот од медијаторите.
Минатата недела, палестинската група соопшти дека висока делегација била во Каиро на разговори со египетски претставници за напорите за обезбедување неостварлив прекин на огнот во војната, која сега е во нејзиниот 23-ти месец.
Египетскиот министер за надворешни работи, Бадр Абделати, при посетата на граничниот премин Рафа со Газа, изјави дека „во моментов, на египетска почва се присутни палестински и катарски делегации кои работат на интензивирање на напорите за ставање крај на систематското убивање и гладување“.