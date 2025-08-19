СВЕТ
Трамп: Зеленски да покаже флексибилност во преговорите за прекин на војната со Русија
Претседателот на САД ја отфрли можноста за членство во НАТО за Украина, но рече дека некои европски земји планираат да ја распоредат својата војска како дел од безбедносните гаранции за Киев.
пред 15 часа

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска го повика украинскиот претседател Володимир Зеленски да покаже „флексибилност“ во преговорите за прекин на војната со Русија.

Во интервју за „Фокс њуз“ по значајните разговори со Зеленски и други европски лидери во Вашингтон, Трамп рече дека се надева дека украинскиот претседател „ќе го направи она што мора да го направи“ и „ќе покаже одредена флексибилност“ во претстојните разговори.

Тој, исто така, се осврна на рускиот претседател Владимир Путин, со кого разговараше по состанокот во Белата куќа. „Се надевам дека претседателот Путин ќе биде добар, а ако не е, ќе биде тешка ситуација“, рече Трамп во интервјуто.

Безбедносни гаранции

Трамп повторно ја отфрли можноста за членство во НАТО за Украина, но рече дека некои европски земји планираат да ја распоредат својата војска како дел од безбедносните гаранции за Киев.

„Тие нема да бидат дел од НАТО“, рече Трамп, додавајќи дека Франција, Германија и Велика Британија „сакаат да имаат војници на терен“.

Овие коментари следуваат по состанокот во Белата куќа меѓу Трамп, Зеленски, британскиот премиер Кир Стармер, францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Фридрих Мерц, претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, италијанската премиерка Џорџија Мелони и финскиот претседател Александар Стаб и генералниот секретар на НАТО Марк Руте.

Разговорите се фокусираа на решавањето на војната меѓу Русија и Украина и се случија по неодамнешниот самит на Трамп со Путин на Алјаска.

По неговиот последователен телефонски разговор со Путин, Трамп објави планови за билатерална средба меѓу рускиот лидер и Зеленски, по што ќе следи тристрана средба на која ќе учествува и тој самиот.

