Американскиот претседател Доналд Трамп денеска го повика украинскиот претседател Володимир Зеленски да покаже „флексибилност“ во преговорите за прекин на војната со Русија.

Во интервју за „Фокс њуз“ по значајните разговори со Зеленски и други европски лидери во Вашингтон, Трамп рече дека се надева дека украинскиот претседател „ќе го направи она што мора да го направи“ и „ќе покаже одредена флексибилност“ во претстојните разговори.

Тој, исто така, се осврна на рускиот претседател Владимир Путин, со кого разговараше по состанокот во Белата куќа. „Се надевам дека претседателот Путин ќе биде добар, а ако не е, ќе биде тешка ситуација“, рече Трамп во интервјуто.

Безбедносни гаранции

Трамп повторно ја отфрли можноста за членство во НАТО за Украина, но рече дека некои европски земји планираат да ја распоредат својата војска како дел од безбедносните гаранции за Киев.