Два воени авиона на венецуелските вооружени сили прелетале опасно блиску до американски воен брод што патролира во меѓународните води на Карипското Море, недалеку од брегот на Венецуела, објави во четврток Министерството за одбрана на САД.

„Денес, два воени авиона на режимот на Мадуро прелетаа блиску до американски воени бродови во меѓународни води. Ова е исклучително провокативен потег, јасно насочен кон попречување на нашите операции против наркотици и тероризам“, соопшти Пентагон во соопштението на платформата X.

Американската војска ги предупреди властите во Каракас да се воздржат од слични провокации во иднина.

„Картелот што ја контролира Венецуела е силно предупреден да не се обидува да ги попречи, одложи или на кој било начин да ги загрози операциите на американската војска насочени кон борба против трговијата со дрога и тероризмот“, соопшти Министерството за одбрана на САД.