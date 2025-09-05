Два воени авиона на венецуелските вооружени сили прелетале опасно блиску до американски воен брод што патролира во меѓународните води на Карипското Море, недалеку од брегот на Венецуела, објави во четврток Министерството за одбрана на САД.
„Денес, два воени авиона на режимот на Мадуро прелетаа блиску до американски воени бродови во меѓународни води. Ова е исклучително провокативен потег, јасно насочен кон попречување на нашите операции против наркотици и тероризам“, соопшти Пентагон во соопштението на платформата X.
Американската војска ги предупреди властите во Каракас да се воздржат од слични провокации во иднина.
„Картелот што ја контролира Венецуела е силно предупреден да не се обидува да ги попречи, одложи или на кој било начин да ги загрози операциите на американската војска насочени кон борба против трговијата со дрога и тероризмот“, соопшти Министерството за одбрана на САД.
Американската војска распореди повеќе од 4.000 маринци во водите околу Латинска Америка и Карибите во последните недели, како дел од засилените напори за борба против нарко-картелите, од кои повеќето се означени како странски терористички организации од страна на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп.
Инцидентот доаѓа неколку дена откако Трамп објави видео на кое наводно се гледа како САД потопува брод со дрога од Венецуела, при што загинале 11 лица, а за кое Каракас тврди дека е лажирано и креирано од вештачка интелигенција.
Венецуелскиот претседател Николас Мадуро денес ги повика граѓаните кои се приклучија на боливарската милиција во изминатите две недели да одговорат на „првото активирање“ за да ја одбранат земјата