Израелските сили и илегалните доселеници почнаа насилно да ги раселуваат Палестинците од бедуинската заедница на Арап ал-Малихат, западно од Ерихон, на окупираниот Западен Брег, по вторпат во рок од еден месец, изјави денес палестински претставник.
Мујад Шабан, раководител на Комисијата за колонизација и отпор против Sидот, поврзана со Палестинската ослободителна организација (ПЛО), за Анадолу изјави дека израелските окупациски сили и илегалните доселеници започнале операции за иселување на арапските жители на Ал-Малихат во источен Ерихон, пркосејќи на одлуката на израелскиот суд со која се дозволува заедницата да живее на своето земјиште.
Шабан го осуди потегот како „јасно кршење“ на судската наредба.
Тој додаде дека нелегалните доселеници ги запалиле домовите и имотот и ги нападнале локалните жители, како и странските активисти за солидарност.
Шабан предупреди дека присилното раселување на семејствата од Арап ал-Малихат по втор пат во еден месец е дел од поширок план за проширување на нелегалните населби што го спроведува израелската Влада предводена од министерот за финансии Безалел Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир.
Тој рече дека планот има за цел да ја јудеизира областа поради нејзината стратешка локација како главна рута помеѓу Ерихон и другите провинции на Западниот Брег.
Претставникот нагласи дека раселувањето е извршено под насилство на доселениците и теророт штитен од израелската војска, а нападите врз заедницата ескалирале во последните недели.
Палестинците вчера повторно ја населија заедницата откако израелскиот суд дозволи нивно враќање и престој по нивното присилно иселување на 4 јули, поради серијата насилни напади од страна на нелегалните доселеници.
Според официјалната статистика, 38 бедуински заедници на окупираниот Западен Брег се раселени во првите шест месеци од 2025 година поради зголеменото насилство од страна на доселениците.
Од почетокот на геноцидната војна на Израел во Појасот Газа во октомври 2023 година, најмалку 1.011 Палестинци се убиени, а над 7.000 се повредени на Западниот Брег од страна на израелските сили и нелегалните доселеници, според палестинското Министерство за здравство.
Минатиот јули, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи окупацијата на палестинската територија од страна на Израел за нелегална. Побара евакуација на сите населби на Западниот Брег и во Источен Ерусалим.