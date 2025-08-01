Израелските сили и илегалните доселеници почнаа насилно да ги раселуваат Палестинците од бедуинската заедница на Арап ал-Малихат, западно од Ерихон, на окупираниот Западен Брег, по вторпат во рок од еден месец, изјави денес палестински претставник.

Мујад Шабан, раководител на Комисијата за колонизација и отпор против Sидот, поврзана со Палестинската ослободителна организација (ПЛО), за Анадолу изјави дека израелските окупациски сили и илегалните доселеници започнале операции за иселување на арапските жители на Ал-Малихат во источен Ерихон, пркосејќи на одлуката на израелскиот суд со која се дозволува заедницата да живее на своето земјиште.

Шабан го осуди потегот како „јасно кршење“ на судската наредба.

Тој додаде дека нелегалните доселеници ги запалиле домовите и имотот и ги нападнале локалните жители, како и странските активисти за солидарност.

Шабан предупреди дека присилното раселување на семејствата од Арап ал-Малихат по втор пат во еден месец е дел од поширок план за проширување на нелегалните населби што го спроведува израелската Влада предводена од министерот за финансии Безалел Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир.

Тој рече дека планот има за цел да ја јудеизира областа поради нејзината стратешка локација како главна рута помеѓу Ерихон и другите провинции на Западниот Брег.