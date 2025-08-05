Американскиот Стејт департмент денес објави дека Соединетите Американски Држави ја осудуваат одлуката на Врховниот федерален суд во Бразил да го стави поранешниот претседател на таа земја, Жаир Болсонаро, во куќен притвор и предупреди дека ќе „ги повика на одговорност сите оние кои помагаат и ја поддржуваат“ таа одлука.

Во соопштението се истакнува дека судијата Александар де Мораес, за кого се вели дека е санкциониран од САД за кршење на човековите права, „продолжува да ги користи бразилските институции за да ја замолчи опозицијата и да ја загрози демократијата“.

„Поставувањето уште поголеми ограничувања на можноста на Жаир Болсонаро да се брани јавно не е јавна служба. Нека зборува Болсонаро“, се вели во соопштението.

Врховниот суд на Бразил вчера издаде наредба поранешниот претседател Жаир Болсонаро, кој е на судење за подготовка на државен удар, да биде ставен во куќен притвор.

Мораес, исто така, му забрани на Болсонаро да прима посетители, освен адвокати и лица поврзани со судот, како и да користи мобилен телефон.

Судијата Мораес во својата одлука наведе дека десничарскиот политичар не ги почитувал судските ограничувања што му беа наметнати минатиот месец, кога му беше ставена алка за електронски надзор на нога, и немаше право да го напушта својот дом за време на викендите и празниците.

Новата одлука следеше по големиот протест на поддржувачите на Болсонаро, кои протестираа во неделата на улиците на неколку градови низ Бразил против судијата Мораес и сегашниот претседател Луиз Инасио Лула да Силва.