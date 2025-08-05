Американскиот Стејт департмент денес објави дека Соединетите Американски Држави ја осудуваат одлуката на Врховниот федерален суд во Бразил да го стави поранешниот претседател на таа земја, Жаир Болсонаро, во куќен притвор и предупреди дека ќе „ги повика на одговорност сите оние кои помагаат и ја поддржуваат“ таа одлука.
Во соопштението се истакнува дека судијата Александар де Мораес, за кого се вели дека е санкциониран од САД за кршење на човековите права, „продолжува да ги користи бразилските институции за да ја замолчи опозицијата и да ја загрози демократијата“.
„Поставувањето уште поголеми ограничувања на можноста на Жаир Болсонаро да се брани јавно не е јавна служба. Нека зборува Болсонаро“, се вели во соопштението.
Врховниот суд на Бразил вчера издаде наредба поранешниот претседател Жаир Болсонаро, кој е на судење за подготовка на државен удар, да биде ставен во куќен притвор.
Мораес, исто така, му забрани на Болсонаро да прима посетители, освен адвокати и лица поврзани со судот, како и да користи мобилен телефон.
Судијата Мораес во својата одлука наведе дека десничарскиот политичар не ги почитувал судските ограничувања што му беа наметнати минатиот месец, кога му беше ставена алка за електронски надзор на нога, и немаше право да го напушта својот дом за време на викендите и празниците.
Новата одлука следеше по големиот протест на поддржувачите на Болсонаро, кои протестираа во неделата на улиците на неколку градови низ Бразил против судијата Мораес и сегашниот претседател Луиз Инасио Лула да Силва.
На митинзите беа видени и американски знамиња и транспаренти со пораки за поддршка на Доналд Трамп, а Болсонаро се обрати на толпата во Рио де Жанеиро преку телефон. Тој побарал интервенција од Трамп, кој неодамна воведе нови, високи царини за бразилски стоки, наведувајќи дека е во тек „лов на вештерки“ против Болсонаро.
Поранешниот претседател на Бразил е обвинет за заговор со десетици негови истомисленици за да извршат државен удар по поразот на изборите во 2022 година.
Во март, петчлена комисија на Врховниот суд едногласно одлучи да го изведе Болсонаро пред суд по обвинението дека учествувал во заговор за соборување на сегашниот бразилски претседател Луиз Инасио Лула да Силвес.
Доколку биде прогласен за виновен, се соочува со неколку години затвор, а судењето се очекува подоцна оваа година.
Минатиот месец, судијата Мораес воведе дополнителни мерки против Болсонаро, тврдејќи дека тој и неговиот син Едуардо, кој моментално живее во САД, соработуваат со американските власти за мешање во внатрешните работи на Бразил.
Во меѓувреме, администрацијата на сегашниот американски претседател Доналд Трамп воведе царини од 50 проценти за повеќето бразилски стоки.
САД, исто така, воведоа финансиски санкции против судијата Де Мораес врз основа на Законот на Магнитски, кој дозволува санкции против странски службеници за корупција или кршење на човековите права.