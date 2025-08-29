Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан изјави доцна во четвртокот дека реалноста за геноцидот во Газа е признаена од светот, но дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху „се обидува да го прикрие“.
Во интервју за турска телевизија, тој рече дека палестинското прашање е „крвава рана“ за целиот свет и повика да се запре гладот предизвикан од Израел во Газа.
Фидан нагласи дека Нетанјаху користи тактики на меѓународен притисок за да ги прикрие своите злосторства, велејќи дека израелскиот премиер „развил механизам за притисок за секоја земја“ со мобилизирање на „ционистичкото лоби во секоја земја“ за да ги држи нациите „под заробеништво преку нивната сопствена локална политика“.
Тој истакна дека „илузијата околу палестинското прашање и недопирливоста на Израел“ создадена со години е разбиена и нагласи дека светот сега знае дека „вистинската цел на Израел никогаш не била сопствената безбедност“, туку „добивање повеќе земја под водство на безбедноста“.
Нагласувајќи дека САД го промениле својот став во врска со нападите на Израел врз Газа, Фидан рече дека Вашингтон „веќе не го брани отворено“ Тел Авив.
Укажувајќи на бруталноста на Израел во палестинската енклава, тој рече дека администрацијата на Нетанјаху не се грижи за никакви хуманитарни вредности.
Фидан повлече историски паралели, наведувајќи дека „оваа историска лудост што ја доведоа Нетанјаху и неговите пријатели е повторување на сличната лудост што ја осудија пред 60-70 години, лудоста на Хитлер“.
Во врска со Сирија, тој изрази загриженост за експанзионистичката политика на Израел, велејќи дека „нема прифатлив аспект во експанзионистичкиот став на Израел, особено оној на владата на Нетанјаху, во однос на Сирија“.
Тој, исто така, ги критикуваше одредени групи во Сирија за тоа што го гледаат израелскиот притисок како „можност за развој на сепаратистички политички дискурс“, наместо заедничко градење на иднината на Сирија.
Фидан истакна дека некои држави и ентитети чекале новата администрација на Сирија да направи грешки пред да преземе акција, но самите почнале да стануваат проблем кога виделе дека не се прават грешки.
Тој, исто така, се осврна на тековните преговори меѓу Русија и Украина, изразувајќи оптимизам во врска со перспективите за мир. Тој истакна дека водел бројни дискусии во врска со преговорите, велејќи дека Анкара останува надеж за мир, со доволна причина за оваа надеж.
Фидан се осврна на развојот на настаните од неодамнешните преговори меѓу Русија и Украина во Истанбул, истакнувајќи дека позициите презентирани од страните во третата рунда подоцна биле ставени на дневен ред на самитот во Алјаска меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин и станале конкретни.
Во однос на односите меѓу Азербејџан и Ерменија, тој ги истакна позитивните случувања за регионалниот мир. Тој рече дека договорите постигнати меѓу Ерменија и Азербејџан, заедно со договорот меѓу Азербејџан и САД, даваат многу позитивна слика за регионот.
Тој истакна дека декларацијата за Зангезурскиот коридор, стратешка врска што го поврзува Азербејџан со неговата енклава Нахчиван, означи принципиелно прифаќање на фундаменталните барања на Азербејџан од излезот, иако додаде дека нема ништо конкретно со јасен формат по декларацијата и дека таа е прифатена како концепт страните да преговараат меѓу себе.