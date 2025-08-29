Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан изјави доцна во четвртокот дека реалноста за геноцидот во Газа е признаена од светот, но дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху „се обидува да го прикрие“.

Во интервју за турска телевизија, тој рече дека палестинското прашање е „крвава рана“ за целиот свет и повика да се запре гладот ​​предизвикан од Израел во Газа.

Фидан нагласи дека Нетанјаху користи тактики на меѓународен притисок за да ги прикрие своите злосторства, велејќи дека израелскиот премиер „развил механизам за притисок за секоја земја“ со мобилизирање на „ционистичкото лоби во секоја земја“ за да ги држи нациите „под заробеништво преку нивната сопствена локална политика“.

Тој истакна дека „илузијата околу палестинското прашање и недопирливоста на Израел“ создадена со години е разбиена и нагласи дека светот сега знае дека „вистинската цел на Израел никогаш не била сопствената безбедност“, туку „добивање повеќе земја под водство на безбедноста“.

Нагласувајќи дека САД го промениле својот став во врска со нападите на Израел врз Газа, Фидан рече дека Вашингтон „веќе не го брани отворено“ Тел Авив.

Укажувајќи на бруталноста на Израел во палестинската енклава, тој рече дека администрацијата на Нетанјаху не се грижи за никакви хуманитарни вредности.

Фидан повлече историски паралели, наведувајќи дека „оваа историска лудост што ја доведоа Нетанјаху и неговите пријатели е повторување на сличната лудост што ја осудија пред 60-70 години, лудоста на Хитлер“.