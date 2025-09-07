ТУРКИЈЕ
Туркије ќе го надмине францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ со својот нов носач на авиони
Туркије веќе направи чекори во унапредувањето на својата поморска одбрана со ТЦГ Анадолу, првиот носач на беспилотни борбени летала во светот / AA
7 септември 2025

Поморските капацитети на Туркије ќе го надминат францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ со својот нов Национален носач на авиони, објави францускиот весник „Фигаро“.

Во статија објавена во вторник се цитира официјалната најава на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во врска со проектот за Националниот носач на авиони минатата недела на TEКНOФEСT, најголемиот светски фестивал за авијација, воздухопловство и технологија.

Нарекувајќи го „масивен проект“, Фигаро напиша: „Националниот носач на авиони, кој ќе биде долг 285 метри, широк 72 метри и ќе има депласман од над 60.000 тони, јасно ќе го надмине францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ (долг 261 метар, 42.500 тони), водечкиот брод на Медитеранот“, додавајќи дека Туркије има за цел силно да влијае врз поморската одбрана со овој нов проект.

Се очекува носачот на авиони MУГEM (турски акроним за Национален носач на авиони), да биде лансиран во 2027-2028 година и да влезе во употреба до 2030 година, носејќи борбени авиони и напредни беспилотни борбени воздушни возила (УЦAВ).

Тоа ќе биде првиот носач на авиони на Туркије, дизајниран и изграден на домашна основа, што претставува голем чекор во поморските капацитети на земјата, се вели во извештајот.

Туркије е дел од „ексклузивниот“ клуб на носачи на авиони

Проектот MУГEM има за цел да го зајакне поморското присуство на Туркије во Медитеранот и на глобалната поморска сцена.

Ле Фигаро, повикувајќи се на изјавите на инженерот поручник Ајкут Демирезен, рече дека носачот може да патува помеѓу Туркије и Њујорк без полнење гориво, благодарение на својот напреден хидродинамички дизајн.

Пресметките покажуваат дека трупот ќе ја намали потрошувачката на гориво за околу 1,5 проценти и ќе ја зголеми оперативната ефикасност на бродот, според инженерот.

Носачот е дизајниран да носи приближно 50 авиони, вклучувајќи беспилотни летала и борбени авиони.

За разлика од западните носачи на авиони, MУГEM ќе биде дизајниран од самиот почеток за дронови како што се КИЗИЛЕЛМА (ниско забележлив, со млазен погон и способност за носење) и AНКA 3, стелт УЦAВ со летачки крилја.

Тој исто така ќе го носи ХУРЏET, турски суперсоничен напреден авион за обука и лесен борбен авион, чии компоненти се произведуваат дома.

Извештајот, исто така, ги нагласува изјавите на Ердоган за проектот, забележувајќи дека ќе го надмине TЦГ Анадолу, амфибиски јуришен брод долг 231 метар кој носи дронови.

„Доколку се исполни распоредот“, се вели во извештајот, „Туркије ќе се придружи на ексклузивните редови на земји способни за развој на носачи на авиони од оваа големина, како што се САД, Русија, Франција и Кина“.

Извор: ТРТ Ворлд и агенции


