ПОЛИТИКА
2 мин читање
Четворица новинари убиени при израелски напад врз медицински комплекс во Газа
Државната палестинска телевизија објави дека меѓу убиените е нејзиниот снимател Хусам ал-Масри, додека катарската телевизија „Ал Џезира“ потврди дека е убиен и нејзиниот фотограф Мухамед Салама
Четворица новинари убиени при израелски напад врз медицински комплекс во Газа
Четворица новинари убиени при израелски напад врз медицински комплекс во Газа / AA
25 август 2025

Десетмина Палестинци, меѓу кои четворица новинари и еден пожарникар, се убиени, а повеќемина повредени денес во израелски напад врз медицинскиот комплекс „Насер“ во Кан Јунис, во јужниот дел на Појасот Газа, според здравствените власти во Газа и очевидци, јавува Анадолу.

Според дописниците на Анадолу, израелската армија извршила напад на горниот кат од зградата за итни случаи, познат како катот „Ал-Јасин“.

Претходно, Министерството за здравство на Газа соопшти дека во нападот се убиени осум лица, а повеќемина се повредени.

Министерството додаде дека израелската армија го погодила четвртиот кат од една од зградите на комплексот во два воздушни напади, истакнувајќи дека вториот напад се случил додека спасувачките екипи пристигнувале за да ги евакуираат ранетите и да ги извлечат мртвите.

Државната палестинска телевизија објави дека меѓу убиените е нејзиниот снимател Хусам ал-Масри, додека катарската телевизија „Ал Џезира“ потврди дека е убиен и нејзиниот фотограф Мухамед Салама.

Препорачано

Медицински извор на кој се повикува Анадолу исто така, ја потврди смртта на фоторепортерката Мерјам Абу Дака.

Фоторепортерот Моаз Абу Таха, исто така, е убиен во израелскиот напад врз болничкиот комплекс.

Палестинската цивилна одбрана соопшти дека возач на противпожарната единица е убиен во нападот, а седум други од неговиот тим биле повредени додека се обидувале да ги спасат повредените и да ги извлечат телата.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us