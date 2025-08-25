Десетмина Палестинци, меѓу кои четворица новинари и еден пожарникар, се убиени, а повеќемина повредени денес во израелски напад врз медицинскиот комплекс „Насер“ во Кан Јунис, во јужниот дел на Појасот Газа, според здравствените власти во Газа и очевидци, јавува Анадолу.

Според дописниците на Анадолу, израелската армија извршила напад на горниот кат од зградата за итни случаи, познат како катот „Ал-Јасин“.

Претходно, Министерството за здравство на Газа соопшти дека во нападот се убиени осум лица, а повеќемина се повредени.

Министерството додаде дека израелската армија го погодила четвртиот кат од една од зградите на комплексот во два воздушни напади, истакнувајќи дека вториот напад се случил додека спасувачките екипи пристигнувале за да ги евакуираат ранетите и да ги извлечат мртвите.

Државната палестинска телевизија објави дека меѓу убиените е нејзиниот снимател Хусам ал-Масри, додека катарската телевизија „Ал Џезира“ потврди дека е убиен и нејзиниот фотограф Мухамед Салама.