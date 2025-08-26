РЕГИОН
Според податоците од Државниот завод за статистика, 100 проценти од потрошената електрична енергија е од домашно производство, а 99,9  отсто од вкупно потрошениот јаглен се употребени за производство на струја.
Во јуни годинава во земјава вкупно се потрошени 296.651 мегават часови електрична енергија, 8,334 милиони нормални кубни метри природен гас, 357.500 тони јаглен и 101.113 тони нафтени продукти.

Според податоците од Државниот завод за статистика на РСМ, 100 проценти од потрошената електрична енергија е од домашно производство, а 99,9  отсто од вкупно потрошениот јаглен се употребени за производство на струја.

Во споредба со минатогодишниот јуни потрошувачката на природен гас е намалена за 54,9 отсто, како резултат на намалената активност на когенеративните постројки, додека потрошувачката на нафтени продукти е зголемена за 9,5 проценти.

