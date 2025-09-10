Иран и Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) постигнале договор за разбирање за тоа како да дејствуваат во новата ситуација по нападите на САД и Израел врз иранските нуклеарни објекти, изјави денес портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багеи, објавија иранските државни медиуми.

Генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, изјави дека договорот постигнат со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, за тоа како да се продолжи кон целосно продолжување на инспекциите во Иран е „важен чекор во вистинската насока“, објавува Ројтерс.

„Денес во Каиро се согласив со иранскиот министер за надворешни работи... за практичните модалитети за продолжување на инспекциските активности во Иран“, напиша Гроси на Платформа X, додавајќи дека тоа е важен чекор во вистинската насока.

Израел започна напади врз иранските нуклеарни објекти на 13 јуни, кога беа нападнати клучните објекти во Натанц, Фордо и Исфахан беа нападнати.