Грција ја исклучи можноста за праќање мировни сили во Украина во рамките на безбедносните гаранции што се разгледуваат како дел од потенцијален мировен договор со Русија.

Павлос Маринакис портпаролот на Владата на Грција, изјави дека Атина позитивно гледа на интензивирањето на дипломатскиот процес за завршување на војната во Украина.

„Мора да се нагласи потребата од итен прекин на огнот, а позитивно е и тоа што и САД и европските држави се подготвени да учествуваат во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина,“ истакна тој.

„Во секој случај, Грција е земја што го почитува меѓународното право и никогаш нема да го намали својот став кога станува збор за неповредливоста на границите“, додаде Маринакис.