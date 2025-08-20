ПОЛИТИКА
Грција нема да испраќа мировни сили во Украина
„Во моментов нема перспектива за праќање грчки војници во Украина ниту, пак, постои таков план во иднина. Во секој случај, прерано е да се зборува за нешто такво“, изјави Павлос Маринакис портпаролот на Владата на Грција
20 август 2025

Грција ја исклучи можноста за праќање мировни сили во Украина во рамките на безбедносните гаранции што се разгледуваат како дел од потенцијален мировен договор со Русија.

Павлос Маринакис портпаролот на Владата на Грција, изјави дека Атина позитивно гледа на интензивирањето на дипломатскиот процес за завршување на војната во Украина.

„Мора да се нагласи потребата од итен прекин на огнот, а позитивно е и тоа што и САД и европските држави се подготвени да учествуваат во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина,“ истакна тој.

„Во секој случај, Грција е земја што го почитува меѓународното право и никогаш нема да го намали својот став кога станува збор за неповредливоста на границите“, додаде Маринакис.

Во однос на можниот грчки придонес кон безбедносните гаранции за Украина, тој појасни: „Во моментов нема перспектива за праќање грчки војници во Украина ниту, пак, постои таков план во иднина. Во секој случај, прерано е да се зборува за нешто такво.“

Мировните напори за прекин на војната во Украина добија замав по минатонеделната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска, како и по продолжението на разговорите во понеделникот во Вашингтон меѓу Трамп, украинскиот претседател Владимир Зеленски и европските лидери.

Главни спорни точки, според дипломатски извори, се можната размена на територии и безбедносните гаранции за Украина.

