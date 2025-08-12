Спасувачките екипи извлекоа живо палестинско девојче од урнатините на срушена зграда во Газа.

Извлекувањето на девојчето од страна на персоналот за итни случаи е забележан на видеоснимка, додека операциите за пребарување и спасување продолжуваат за Палестинците заробени под урнатините.

Шест лица се убиени, а повеќемина се повредени во израелски напад врз куќа во населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа.

Телата на загинатите и ранетите се однесени во Баптистичката болница Ал-Ахли.