ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Спасувачките екипи успеаја да спасат палестинско девојче од урнатините во Газа
Шест лица биле убиени, а повеќемина се повредени во израелски напад врз куќа во населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа
Спасувачките екипи успеаја да спасат палестинско девојче од урнатините во Газа
Операциите за пребарување и спасување продолжуваат за Палестинците заробени под урнатините / AA
пред 12 часа

Спасувачките екипи извлекоа живо палестинско девојче од урнатините на срушена зграда во Газа.

Извлекувањето на девојчето од страна на персоналот за итни случаи е забележан на видеоснимка, додека операциите за пребарување и спасување продолжуваат за Палестинците заробени под урнатините.

Шест лица се убиени, а повеќемина се повредени во израелски напад врз куќа во населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа.

Телата на загинатите и ранетите се однесени во Баптистичката болница Ал-Ахли.

Препорачано

Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна врз Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.500 Палестинци.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us