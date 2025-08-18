Претседателот Доналд Трамп во понеделник изјави дека е оптимист дека САД и Европа ќе можат да постигнат договор за обезбедување безбедносни гаранции за Украина како дел од потенцијален мировен договор за ставање крај на војната со Русија.

„Оптимист сум дека колективно можеме да постигнеме договор што би ја одвратил секоја идна агресија врз Украина, а всушност мислам дека нема да има“, рече тој додека беше домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски и други европски лидери во Белата куќа.

„Мислам дека европските нации ќе го преземат поголемиот дел од товарот. Ќе им помогнеме и ќе го направиме многу безбедно“, додаде тој.

Трамп, исто така, рече дека лидерите ќе разговараат за територијални размени меѓу Русија и Украина „земајќи ја предвид моменталната линија на контакт. Тоа значи воена зона“.

Американскиот претседател изјави дека рускиот претседател Владимир Путин прифаќа безбедносни гаранции за Украина.