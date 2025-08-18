ПОЛИТИКА
Трамп е оптимист дека Европа и САД можат да постигнат договор за безбедносни гаранции за Украина
Оптимист сум дека колективно можеме да постигнеме договор што би ја одвратил секоја идна агресија врз Украина, а всушност мислам дека нема да има, рече Трамп по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски
Трамп рече дека смета оти европските земји ќе преземат голем дел од товарот во обезбедувањето гаранции за Украина / AP
18 август 2025

Претседателот Доналд Трамп во понеделник изјави дека е оптимист дека САД и Европа ќе можат да постигнат договор за обезбедување безбедносни гаранции за Украина како дел од потенцијален мировен договор за ставање крај на војната со Русија.

„Оптимист сум дека колективно можеме да постигнеме договор што би ја одвратил секоја идна агресија врз Украина, а всушност мислам дека нема да има“, рече тој додека беше домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски и други европски лидери во Белата куќа.

„Мислам дека европските нации ќе го преземат поголемиот дел од товарот. Ќе им помогнеме и ќе го направиме многу безбедно“, додаде тој.

Трамп, исто така, рече дека лидерите ќе разговараат за територијални размени меѓу Русија и Украина „земајќи ја предвид моменталната линија на контакт. Тоа значи воена зона“.

Американскиот претседател изјави дека рускиот претседател Владимир Путин прифаќа безбедносни гаранции за Украина.

„Верувам дека Путин, во многу значаен чекор, се согласува Русија да прифати безбедносни гаранции за Украина“, рече Трамп.

Тој повтори дека целта е да се одржи трилатерален состанок со Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Трамп претходно изјави дека денес имал индиректен разговор со својот руски колега Владимир Путин и додаде дека планира да го повика по телефон по денешните разговори во Белата куќа со европските лидери и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Тој очекува мој повик кога ќе завршиме со оваа средба“, рече Трамп

