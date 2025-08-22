Израелската армија уби најмалку 25 лица од раните утрински часови во петокот низ Појасот Газа, според медицински лица.

Медицински извори за Анадолија изјавија дека 12 лица, вклучувајќи жени и деца, биле убиени, а десетици повредени кога израелската артилерија гранатирала училиште во кое биле засолнети стотици раселени цивили во населбата Шеик Ридван во градот Газа.

Пет члена на едно семејство, меѓу кои и три деца, беа убиени во израелски напад врз шатор за раселени лица во истата населба.

Израелската армија нападна станбена зграда во бегалскиот камп Шати, западен град Газа, при што загинаа палестински брачен пар и нивните две ќерки.

Во југоисточниот дел на градот Газа, израелски авиони погодија група цивили во населбата Сабра, при што загинаа мајка и син, додека во друг напад врз куќа во истата област загинаа и беа повредени неколку други.

Израелската армија изврши интензивно бомбардирање во близина на медицински центар и џамија во населбата Сабра.