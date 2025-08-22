ВОЈНА ВО ГАЗА
Израелската армија уби најмалку 25 лица од раните утрински часови во петокот низ Појасот Газа, според медицински лица.

Медицински извори за Анадолија изјавија дека 12 лица, вклучувајќи жени и деца, биле убиени, а десетици повредени кога израелската артилерија гранатирала училиште во кое биле засолнети стотици раселени цивили во населбата Шеик Ридван во градот Газа.

Пет члена на едно семејство, меѓу кои и три деца, беа убиени во израелски напад врз шатор за раселени лица во истата населба.

Израелската армија нападна станбена зграда во бегалскиот камп Шати, западен град Газа, при што загинаа палестински брачен пар и нивните две ќерки.

Во југоисточниот дел на градот Газа, израелски авиони погодија група цивили во населбата Сабра, при што загинаа мајка и син, додека во друг напад врз куќа во истата област загинаа и беа повредени неколку други.

Израелската армија изврши интензивно бомбардирање во близина на медицински центар и џамија во населбата Сабра.

Во централниот дел од Појасот Газа, двајца Палестинци беа убиени, а пет други беа повредени кога две израелски беспилотни летала погодија станбен стан во бегалскиот камп Нусеират.

Израелската армија погоди постројка за десалинизација на вода во градот Асда во западен Кан Јунис, при што беа повредени раселени цивили кои чекаа да добијат вода.

Неколку Палестинци беа повредени и во израелски напад чија цел беше напуштена куќа во бегалскиот камп Кан Јунис.

Израел уби повеќе од 62.100 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

