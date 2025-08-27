Израелската армија уби најмалку единаесет Палестинци и повреди неколкумина низ Појасот Газа во нападот извршен денес взори, велат медицински извори и очевидци, јавува Анадолу.

Во Газа беа убиени двајца Палестинци, а има и повредени во израелскиот воздушен напад во кој е погодена куќа во населбата Ал-Дараџ во центарот на градот.

Уште девет лица се повредени кога воени авиони погодија шатор покрај гробиштата Шеик Радван на северниот дел од градот.

Во јужниот дел на Газа беа убиени две жени во израелскиот напад врз шатори во кои се сместени раселени семејства во кампот Ал-Кадисија, западно од Кан Јунис.

На друго место во Кан Јунис беа убиени уште тројца Палестинци, меѓу кои едно дете и една млада жена, а други беа повредени кога во израелскиот напад е погоден шатор во кој се засолниле раселени лица во областа Асдаа северно од градот.