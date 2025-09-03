ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Пациентите во Газа се лекуваат во шатори, болниците уништени од Израел
Снимките од Кан Јунис покажуваат како палестинските цивили се лекуваат на душеци од сунѓер во шатори бидејќи во болницата „Насер“ нема достапни кревети
Пациентите во Газа се лекуваат во шатори, болниците уништени од Израел
Пациентите во Газа се лекуваат во шатори, болниците уништени од Израел / AA
3 септември 2025

Голем број пациенти во Газа се лекуваат во импровизирани шатори бидејќи израелските напади сериозно го оштетуваат здравствениот систем на територијата, јавува Анадолу.

Снимките од Кан Јунис покажуваат како палестинските цивили се лекуваат на душеци од сунѓер во шатори бидејќи во болницата „Насер“ нема достапни кревети.

Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, најмалку 38 болници и 96 здравствени центри се бомбардирани, уништени или принудени да престанат со работа. Само неколку објекти, болниците „Ал-Ахли“, „Ал-Шифа“ и „Ал-Акса“, делумно се функционални низ северна, централна и јужна Газа.

Овие болници се од витално значење за Палестинците, но функционираат над нивниот предвиден капацитет.

Во болницата „Насер“, погодена од израелските напади на 25 август, напливот на ранети го надмина капацитетот на објектот. Секој ден пристигнуваат десетици пациенти, а многумина се лекуваат надвор во шатори бидејќи нема слободни кревети.

Препорачано

Во шаторите повредените лежат на душеци од сунѓер поставени директно на студениот бетон, едни до други.

Рами Хасан, еден од пациентите во шаторите, рече дека бил застрелан во ногата додека се обидувал да земе хуманитарна помош на дистрибутивен пункт поддржан од САД и Израел, кој бил погоден во напад.

Израел уби речиси 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us