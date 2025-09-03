Голем број пациенти во Газа се лекуваат во импровизирани шатори бидејќи израелските напади сериозно го оштетуваат здравствениот систем на територијата, јавува Анадолу.

Снимките од Кан Јунис покажуваат како палестинските цивили се лекуваат на душеци од сунѓер во шатори бидејќи во болницата „Насер“ нема достапни кревети.

Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, најмалку 38 болници и 96 здравствени центри се бомбардирани, уништени или принудени да престанат со работа. Само неколку објекти, болниците „Ал-Ахли“, „Ал-Шифа“ и „Ал-Акса“, делумно се функционални низ северна, централна и јужна Газа.

Овие болници се од витално значење за Палестинците, но функционираат над нивниот предвиден капацитет.

Во болницата „Насер“, погодена од израелските напади на 25 август, напливот на ранети го надмина капацитетот на објектот. Секој ден пристигнуваат десетици пациенти, а многумина се лекуваат надвор во шатори бидејќи нема слободни кревети.