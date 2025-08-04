Поради екстремната топлина во Португалија минатата недела, починале 264 лица, според податоците објавени од португалскиот Генерален директорат за здравство.
Екстремната топлина предизвика смртни случаи, особено кај лицата со хронични заболувања и лицата над 75 години.
Португалската влада прогласи состојба на тревога поради ризикот од шумски пожари, особено поради новиот топлотен бран што се очекува да ја погоди земјата до 7 август.
Министерството за внатрешни работи на Португалија објави дека оваа недела ќе биде тешка, а црвена тревога е издадена за пет области.
Според властите, се очекува ненадеен пораст на температурата низ цела континентална Португалија, со вредности што ќе достигнат или надминат 40 степени.
Препораката до граѓаните, особено оние кои припаѓаат на чувствителни групи - бремени жени, деца, постари лица, оние кои страдаат од хронични заболувања, е да не излегуваат освен ако не е апсолутно неопходно помеѓу 11:00 и 16:00 часот, како и да се заштитат од топлината и да пијат доволно течности.
Во Португалија моментално се активни повеќе од 90 пожари, кои ги гаснат речиси 2.000 пожарникари, со поддршка на 616 копнени возила и 22 авиони, објави агенцијата Луса.