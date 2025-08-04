Според властите, се очекува ненадеен пораст на температурата низ цела континентална Португалија, со вредности што ќе достигнат или надминат 40 степени.

Препораката до граѓаните, особено оние кои припаѓаат на чувствителни групи - бремени жени, деца, постари лица, оние кои страдаат од хронични заболувања, е да не излегуваат освен ако не е апсолутно неопходно помеѓу 11:00 и 16:00 часот, како и да се заштитат од топлината и да пијат доволно течности.

Во Португалија моментално се активни повеќе од 90 пожари, кои ги гаснат речиси 2.000 пожарникари, со поддршка на 616 копнени возила и 22 авиони, објави агенцијата Луса.