СВЕТ
1 мин читање
Речиси 300 луѓе починале поради екстремна топлина за една недела во Португалија
Португалската влада прогласи состојба на тревога поради ризикот од шумски пожари, особено поради новиот топлотен бран што се очекува да ја погоди земјата до 7 август
Речиси 300 луѓе починале поради екстремна топлина за една недела во Португалија
Според властите, се очекува ненадеен пораст на температурата низ целa Португалија, со вредности што ќе достигнат или надминат 40 степени / Reuters
4 август 2025

Поради екстремната топлина во Португалија минатата недела, починале 264 лица, според податоците објавени од португалскиот Генерален директорат за здравство.

Екстремната топлина предизвика смртни случаи, особено кај лицата со хронични заболувања и лицата над 75 години.

Португалската влада прогласи состојба на тревога поради ризикот од шумски пожари, особено поради новиот топлотен бран што се очекува да ја погоди земјата до 7 август.

Министерството за внатрешни работи на Португалија објави дека оваа недела ќе биде тешка, а црвена тревога е издадена за пет области.

recommended

Според властите, се очекува ненадеен пораст на температурата низ цела континентална Португалија, со вредности што ќе достигнат или надминат 40 степени.

Препораката до граѓаните, особено оние кои припаѓаат на чувствителни групи - бремени жени, деца, постари лица, оние кои страдаат од хронични заболувања, е да не излегуваат освен ако не е апсолутно неопходно помеѓу 11:00 и 16:00 часот, како и да се заштитат од топлината и да пијат доволно течности.

Во Португалија моментално се активни повеќе од 90 пожари, кои ги гаснат речиси 2.000 пожарникари, со поддршка на 616 копнени возила и 22 авиони, објави агенцијата Луса.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us