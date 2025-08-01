Безбедносната состојба е стабилна и под контрола и не се очекуваат некакви безбедносни проблеми и дилеми, рече на прес - конференција претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова по денешната седница на Советот за безбедност во Вила Водно кој траеше повеќе од два и пол часа.

Според Силјановска - Давкова на седницата се зборувало за безбедносните дилеми во светот кои како што рече “ги засегаат сите држави па и нашата”.

„Главно се говореше за состојбата во регионот, она што се случува во Босна и Херцеговина, каде што често слушаме сецесионистичка реторика, институционалната криза во Косово поради неможност да се конститурираат органите, како и во соседна Србија каде има низа сериозни проблеми. Но од аргументите, од податоците што ги имаме, заклучокот е дека, сепак, и покрај овие проблеми и предизвици не се очекува тие да се одразат врз македонската безбедносна состојба“, истакна Силјановска-Давкова.