Силјановска-Давкова: Безбедносната состојба е стабилна
Македонската претседателка по седницата на Советот за безбедност изјави дека не се очекуваат безбедносни проблеми и дилеми. Ситуацијата во регионот, но и на Блискиот Исток биле темите за кои се говорело на седницата.
1 август 2025

Безбедносната состојба е стабилна и под контрола и не се очекуваат некакви безбедносни проблеми и дилеми, рече на прес - конференција претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова по денешната седница на Советот за безбедност во Вила Водно кој траеше повеќе од два и пол часа.

Според Силјановска - Давкова на седницата се зборувало за безбедносните дилеми во светот кои како што рече “ги засегаат сите држави па и нашата”.

 „Главно се говореше за состојбата во регионот, она што се случува во Босна и Херцеговина, каде што често слушаме сецесионистичка реторика, институционалната криза во Косово поради неможност да се конститурираат органите, како и во соседна Србија каде има низа сериозни проблеми. Но од аргументите, од податоците што ги имаме, заклучокот е дека, сепак, и покрај овие проблеми и предизвици не се очекува тие да се одразат врз македонската безбедносна состојба“, истакна Силјановска-Давкова.

 Во однос на состојбата на Блискиот Исток, македонската претседателка посочи дека кај сите присутни на состанокот биле со став дека е потребен мир. Рече дека за тоа немаме сигурни гаранции  зашто „преговорите се во тек па се прекинуваат“.

 „Честопати велам очекував поангажирана и поактивна Организација на Обединетите нации која, за жал, е маргинализирана“, рече претседателката.

