Германскиот канцелар Фридрих Мерц ги нарече најновите напади на израелската војска во Газа „неприфатливи“, остро критикувајќи ја неселективната употреба на сила и растечкиот број цивилни жртви, јавува Анадолу.

За време на заедничката прес-конференција со белгискиот премиер Барт де Вевер во Берлин, Мерц рече дека се загрижени поради одлуката на израелската Влада да ја прошири воената офанзива во Газа и дека се плашат од повеќе цивилни жртви.