СПОРТ
1 мин читање
Мо Салах од Ливерпул прогласен за играч сезоната во Премиер лигата
Салах, кој одигра клучна улога во освојувањето на титулата на Ливерпул изминатата сезона, стана првиот играч кој ја освои оваа титула три пати.
Мо Салах од Ливерпул прогласен за играч сезоната во Премиер лигата / AP
20 август 2025

Египѓанецот Мухамед Салах, фудбалер на англискиот клуб Ливерпул, ја освои наградата за играч на сезоната во Премиер лигата, што ја доделува Здружението на професионални фудбалери (ПФА).

Според соопштението на Здружението, 33-годишниот Салах ја доби наградата во конкуренција со Алексис Мек Алистер, капитенот на Манчестер јунајтед, Бруно Фернандеш, Александар Исак од Њукасл јунајтед, Кол Палмер од Челзи и Деклан Рајс од Арсенал.

Наградата за најдобар млад фудбалер на сезоната ја доби 23-годишниот играч од средниот ред на Астон Вила, Морган Роџерс.

