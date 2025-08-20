Египѓанецот Мухамед Салах, фудбалер на англискиот клуб Ливерпул, ја освои наградата за играч на сезоната во Премиер лигата, што ја доделува Здружението на професионални фудбалери (ПФА).

Според соопштението на Здружението, 33-годишниот Салах ја доби наградата во конкуренција со Алексис Мек Алистер, капитенот на Манчестер јунајтед, Бруно Фернандеш, Александар Исак од Њукасл јунајтед, Кол Палмер од Челзи и Деклан Рајс од Арсенал.