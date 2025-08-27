Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации (ОН) го повика Израел да обезбеди одговорност по повторените смртоносни напади врз новинарите и болниците во Газа.
Портпаролот на Канцеларијата за човекови права на ОН, Тамин ал-Хитан, за новинарите во Женева денес изјави дека иако израелските власти најавиле истраги за ваквите инциденти, ниту една не е завршена.
„Повикуваме на одговорност и правда“, рече тој.
Ал-Хитан го осуди вчерашниот напад на израелската Армија врз болницата „Насер“ во јужниот град Кан Јунис, во кој беа убиени и пет новинари.
„Сведоци сме и документиравме многу неприфатливи напади врз новинари. Од 7 октомври 2023 година, најмалку 247 палестински новинари се убиени во Газа. Овие новинари се очите и ушите на целиот свет и мора да бидат заштитени“, рече тој.
Портпаролот рече дека убиствата подигнале сериозни прашања за нападите врз новинарите и нагласи дека сите такви инциденти мора да бидат истражени.
Тој, исто така, истакна дека болниците, како и новинарите, се заштитени според меѓународното право.
„Израелските власти во минатото објавија дека започнале истраги за ваквите смртни случаи. Секако, како окупаторска сила, одговорност на Израел е да спроведува истраги, но овие истраги мора да бидат завршени и правдата мора да биде задоволена. Досега не видовме никаков исход или мерки за одговорност. Повикуваме на одговорност и правда“, додаде тој.
Израел уби речиси 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.