Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации (ОН) го повика Израел да обезбеди одговорност по повторените смртоносни напади врз новинарите и болниците во Газа.

Портпаролот на Канцеларијата за човекови права на ОН, Тамин ал-Хитан, за новинарите во Женева денес изјави дека иако израелските власти најавиле истраги за ваквите инциденти, ниту една не е завршена.

„Повикуваме на одговорност и правда“, рече тој.

Ал-Хитан го осуди вчерашниот напад на израелската Армија врз болницата „Насер“ во јужниот град Кан Јунис, во кој беа убиени и пет новинари.

„Сведоци сме и документиравме многу неприфатливи напади врз новинари. Од 7 октомври 2023 година, најмалку 247 палестински новинари се убиени во Газа. Овие новинари се очите и ушите на целиот свет и мора да бидат заштитени“, рече тој.

Портпаролот рече дека убиствата подигнале сериозни прашања за нападите врз новинарите и нагласи дека сите такви инциденти мора да бидат истражени.