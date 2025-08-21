Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, изјави дека европските земји ќе мора да понесат лавовскиот дел од товарот на безбедносните гаранции за Украина.

Тој рече дека не мисли дека САД треба да „го носат товарот“ во овој поглед, туку да помогнат „да се запре војната и убивањето“ и дека американскиот претседател Доналд Трамп „очекува Европа да игра водечка улога“ во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина.

„Без оглед на тоа каква форма ќе има тоа, Европејците ќе мора да понесат лавовскиот дел од товарот“, рече Венс во изјава за Фокс њуз.