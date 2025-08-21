Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, изјави дека европските земји ќе мора да понесат лавовскиот дел од товарот на безбедносните гаранции за Украина.
Тој рече дека не мисли дека САД треба да „го носат товарот“ во овој поглед, туку да помогнат „да се запре војната и убивањето“ и дека американскиот претседател Доналд Трамп „очекува Европа да игра водечка улога“ во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина.
„Без оглед на тоа каква форма ќе има тоа, Европејците ќе мора да понесат лавовскиот дел од товарот“, рече Венс во изјава за Фокс њуз.
Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно изјави дека американските трупи нема да бидат распоредени за да ја бранат границата на Украина според никаква безбедносна гаранција што би произлегла од мировен договор за прекин на агресијата на Русија во земјата.
Тој во интервју за Фокс њуз рече дека европските сојузници се подготвени да ги испратат своите војници на терен во Украина како дел од безбедносната гаранција и дека САД се „подготвени да им помогнат во тоа“.