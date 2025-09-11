Демонстрантите истурија црвена боја на пешачкиот премин, што ги симболизира израелските напади врз Палестинците во Газа.

Израел уби повеќе од 64.600 Палестинци во бруталната офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и го турна голем дел од населението на територијата во глад.