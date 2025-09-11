ПОЛИТИКА
1 мин читање
Пропалестински демонстранти протестираа пред британската Амбасада во Вашингтон
Демонстрантите маршираа до Амбасадата, додека безбедносните службеници презедоа соодветни безбедносни мерки
Пропалестински демонстранти протестираа пред британската Амбасада во Вашингтон
/ AA
пред 20 часа

Група пропалестински демонстранти одржаа протест во близина на британската Амбасада во Вашингтон, Соединетите Американски Држави (САД), јавува Анадолу.

Демонстрантите маршираа до Амбасадата, додека безбедносните службеници презедоа соодветни безбедносни мерки.

Демонстрантите истурија црвена боја на пешачкиот премин, што ги симболизира израелските напади врз Палестинците во Газа.

Израел уби повеќе од 64.600 Палестинци во бруталната офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и го турна голем дел од населението на територијата во глад.

