Трибуналот за Газа денес повика на итна меѓународна вооружена интервенција за да се запре она што го опиша како „најсмртоносна фаза на геноцид“ на Израел во Газа, предупредувајќи дека неуспехот да се дејствува би означил „историски неуспех на човештвото“, јавува Анадолу.

На прес-конференцијата одржана во Истанбул, претседателот на независниот Трибунал, Ричард Фалк, професор по меѓународно право на американскиот универзитет „Принстон“ и поранешен специјален известувач на ОН за човекови права на палестинските територии (2008–2014), ги повика владите да го заобиколат Советот за безбедност и да го овластат Генералното собрание на ОН да одобри вооружена интервенција.

„Ако во овој момент не преземеме сериозни и драстични мерки, сè што ќе се преземе на поумерен начин ќе биде предоцна, предоцна за да се спасат преживеаните луѓе што веќе се трауматизирани од над 22 месеци геноцид“, рече Фалк.

„Очите и ушите на светот беа изложени, како никогаш досега, вклучително и за време на холокаустот, на транспарентноста на геноцидот извршен во реално време. Тоа ја предизвикува нашата човечност.“

Фалк ги критикуваше западните демократии за она што го нарече „соучесничко однесување“, истовремено забележувајќи промени во јавното мислење.

„Се обидуваме да се осврнеме на совеста на сите луѓе и да го охрабриме оној вид активизам што ќе произведе промени во владата во иднина, особено ембарго за оружје и разни форми на санкции... вклучително и оној вид солидарност со палестинската борба што се покажа толку ефикасна во кампањата против апартхејдот“, рече тој.

Не само за Газа туку и за благосостојбата на светот

Трибуналот итно го издаде соопштението „Време е за акција: Мобилизација против планираното израелско освојување на градот Газа и централна Газа“, во кое ја критикуваше одлуката на израелскиот Кабинет за национална безбедност од 7 август.

Фалк рече дека високата команда на израелската армија се спротивставила на одлуката.

„Непосредната ескалација длабоко ги предизвикува владите членки на ОН... сега да преземат драстични мерки“, изјави Фалк, наведувајќи ги законските патишта, како што се Резолуцијата за обединување за мир од 1950 година и рамката за одговорност за заштита усвоена на самитот на ОН во 2005 година.

Тој потсети на апелот на палестинскиот претставник во ОН, Ријад Мансур, за итно распоредување на сили за заштита.