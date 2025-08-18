Трибуналот за Газа денес повика на итна меѓународна вооружена интервенција за да се запре она што го опиша како „најсмртоносна фаза на геноцид“ на Израел во Газа, предупредувајќи дека неуспехот да се дејствува би означил „историски неуспех на човештвото“, јавува Анадолу.
На прес-конференцијата одржана во Истанбул, претседателот на независниот Трибунал, Ричард Фалк, професор по меѓународно право на американскиот универзитет „Принстон“ и поранешен специјален известувач на ОН за човекови права на палестинските територии (2008–2014), ги повика владите да го заобиколат Советот за безбедност и да го овластат Генералното собрание на ОН да одобри вооружена интервенција.
„Ако во овој момент не преземеме сериозни и драстични мерки, сè што ќе се преземе на поумерен начин ќе биде предоцна, предоцна за да се спасат преживеаните луѓе што веќе се трауматизирани од над 22 месеци геноцид“, рече Фалк.
„Очите и ушите на светот беа изложени, како никогаш досега, вклучително и за време на холокаустот, на транспарентноста на геноцидот извршен во реално време. Тоа ја предизвикува нашата човечност.“
Фалк ги критикуваше западните демократии за она што го нарече „соучесничко однесување“, истовремено забележувајќи промени во јавното мислење.
„Се обидуваме да се осврнеме на совеста на сите луѓе и да го охрабриме оној вид активизам што ќе произведе промени во владата во иднина, особено ембарго за оружје и разни форми на санкции... вклучително и оној вид солидарност со палестинската борба што се покажа толку ефикасна во кампањата против апартхејдот“, рече тој.
Не само за Газа туку и за благосостојбата на светот
Трибуналот итно го издаде соопштението „Време е за акција: Мобилизација против планираното израелско освојување на градот Газа и централна Газа“, во кое ја критикуваше одлуката на израелскиот Кабинет за национална безбедност од 7 август.
Фалк рече дека високата команда на израелската армија се спротивставила на одлуката.
„Непосредната ескалација длабоко ги предизвикува владите членки на ОН... сега да преземат драстични мерки“, изјави Фалк, наведувајќи ги законските патишта, како што се Резолуцијата за обединување за мир од 1950 година и рамката за одговорност за заштита усвоена на самитот на ОН во 2005 година.
Тој потсети на апелот на палестинскиот претставник во ОН, Ријад Мансур, за итно распоредување на сили за заштита.
„Ние, како Трибунал за Газа, им се придружуваме на оние што го третираат молчењето пред геноцидот како соучесништво“, рече тој.
Фалк, исто така, ги осуди, како што ги нарече, систематските напори за замолчување на кажувањето на вистината. Тој посочи на санкциите против известувачот за човекови права на ОН и „атентатот врз Асас ал-Шафир и неговите колеги од Ал Џезира на 10 август, во уште еден насилен, намерен обид за замолчување на оние што ја зборуваат вистината“.
„Дел од Трибуналот во Газа е да се зајакне улогата на вистината или концепциите за реалноста. А тоа е од стратегиско значење не само за Газа, туку и за благосостојбата на светот“, додаде тој.
Сега Трибуналот се подготвува да го постави прашањето на претстојното Генерално собрание на ОН во Њујорк следниот месец. „Се надеваме дека со објавувањето на ова соопштение денес ги поставивме темелите за тоа“, рече Фалк.
Што е Трибуналот за Газа?
Трибуналот за Газа беше основан во Лондон во ноември 2024 година од речиси 100 академици, интелектуалци, застапници за човекови права и претставници на граѓанското општество, наведувајќи го „целосниот неуспех на организираната меѓународна заедница да го спроведе меѓународното право“ во Газа.
Оттогаш свика повеќе седници, меѓу кои и состанокот на комората во февруари 2025 година во Лондон и стратегискиот собир во турската метропола Истанбул за да ја информира меѓународната јавност.
Во мај, Трибуналот одржа четиридневна јавна седница во Сараево, Босна, на која беа сослушани сведоштва од сведоци, новинари, академици и експерти.
Седницата кулминираше со Сараевската декларација, во која формално Израел беше обвинет за геноцид, воени злосторства и апартхејд.
„Последното сослушување ќе се одржи во октомври во Истанбул, каде што поротата на совеста ќе донесе морална пресуда врз основа на сите сведоштва и докази“, се вели во друго соопштение доставено до Анадолу од страна на Трибуналот.