Ердоган и катарскиот емир Шеик Тамим разговараа за нападот на Израел врз Доха
Денешниот напад на Израел е чин на државен тероризам, Нетанјаху порано рече дека ќе го преобликува регионот, дали мисли и на регионот на Заливот? Стигнавме до одлучувачки момент, треба да има одмазда од целиот регион, рече Ал Тани
Ердоган изрази сочувство за загубата на животи во „грозоморниот напад“, додавајќи дека Анкара стои зад катарската нација / AA
9 септември 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и катарскиот емир Шеик Тамим бин Хамад ал Тани во вторник телефонски разговараа за нападот на Израел врз преговарачката делегација на Хамас во Доха и за заедничките чекори што треба да се преземат како одговор, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије на турската платформа за социјални медиуми НСосиал (NSosyal).

Ердоган изрази сочувство за загубата на животи во „грозоморниот напад“, додавајќи дека Анкара стои зад катарската нација.

Претседателот Ердоган го осуди нападот, велејќи дека „има за цел да го продлабочи регионалниот конфликт и јасно го нарушува суверенитетот на пријателскиот сојузник Катар“.

Катарскиот премиер Ал Тани, пак, рече дека го задржуваат правото да се одмаздат за овие предавнички напади.

„Денешниот напад на Израел е чин на државен тероризам. Нетанјаху порано рече дека ќе го преобликува регионот, дали мисли и на регионот на Заливот? Стигнавме до одлучувачки момент, треба да има одмазда од целиот регион“, рече Ал Тани.

Двајцата лидери, исто така, ја потврдија својата посветеност да продолжат да работат заедно за да ги спречат масакрите во Газа, каде што Израел уби повеќе од 64.000 Палестинци од октомври 2023 година.

Претседателот Ердоган претходно во својата објава на социјалните мрежи го осуди нападот.

„Нападот на Израел врз преговарачкиот тим на Хамас во Катар денес уште еднаш јасно покажа дека пореметената влада на Нетанјаху има за цел да го продлабочи конфликтот и нестабилноста. Овој напад, јасно кршење на меѓународното право и суверенитетот на Катар, исто така беше насочен кон безбедноста и мирот на нашата братска земја, Катар. Го осудувам овој напад. Туркије стои со сите свои ресурси покрај своите палестински браќа и сестри и Државата Катар, нејзиниот сојузник, стратешки партнер и пријател. Оние кои го направија тероризмот државна политика никогаш нема да ги постигнат своите цели. Ние ќе го задржиме нашиот решителен и решителен став против бандитизмот на Израел, кој има за цел да го вовлече целиот регион заедно со себе во катастрофа, и ќе продолжиме да го браниме мирот, меѓународното право и слободата на палестинскиот народ по секоја цена“.

Израелската војска соопшти дека спровела „прецизен удар насочен кон високото раководство“ на палестинската група. Нападот предизвика брза осуда од целиот регион и пошироко.

Според досегашните информации, припадник на безбедносните сили на Катар и петмина членови на Хамас, но не и лидерот Калил ал Хаја.

