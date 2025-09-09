Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и катарскиот емир Шеик Тамим бин Хамад ал Тани во вторник телефонски разговараа за нападот на Израел врз преговарачката делегација на Хамас во Доха и за заедничките чекори што треба да се преземат како одговор, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије на турската платформа за социјални медиуми НСосиал (NSosyal).

Ердоган изрази сочувство за загубата на животи во „грозоморниот напад“, додавајќи дека Анкара стои зад катарската нација.

Претседателот Ердоган го осуди нападот, велејќи дека „има за цел да го продлабочи регионалниот конфликт и јасно го нарушува суверенитетот на пријателскиот сојузник Катар“.

Катарскиот премиер Ал Тани, пак, рече дека го задржуваат правото да се одмаздат за овие предавнички напади.

„Денешниот напад на Израел е чин на државен тероризам. Нетанјаху порано рече дека ќе го преобликува регионот, дали мисли и на регионот на Заливот? Стигнавме до одлучувачки момент, треба да има одмазда од целиот регион“, рече Ал Тани.