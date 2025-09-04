Европа е подготвена да понуди безбедносни гаранции на Украина на денот кога ќе се постигне мировен договор со Русија, изјави во среда францускиот претседател Емануел Макрон.

Зборувајќи во Елисејската палата заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Макрон нагласи дека подготовките за гаранциите се завршени.

„Европа е подготвена, за прв пат со ова ниво на посветеност и интензитет“, изјави тој пред новинарите, нагласувајќи ја подготвеноста на блокот да дејствува штом ќе се обезбеди прекин на огнот.

Макрон, исто така, ги доведе во прашање намерите на Русија во неодамнешните мировни преговори.

„Прашањето сега е дали Русија е искрена во своите последователни обврски кога им предложи мир на Соединетите Американски Држави“, рече тој.