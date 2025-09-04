ПОЛИТИКА
2 мин читање
Макрон: Европа ќе обезбеди гаранции за Украина откако ќе се потпише мировен договор
„Европа е подготвена, за прв пат со ова ниво на посветеност и интензитет“, изјави тој пред новинарите, нагласувајќи ја подготвеноста на блокот да дејствува штом ќе се обезбеди прекин на огнот
Макрон: Европа ќе обезбеди гаранции за Украина откако ќе се потпише мировен договор
Макрон: Европа ќе обезбеди гаранции за Украина откако ќе се потпише мировен договор / AP
4 септември 2025

Европа е подготвена да понуди безбедносни гаранции на Украина на денот кога ќе се постигне мировен договор со Русија, изјави во среда францускиот претседател Емануел Макрон.

Зборувајќи во Елисејската палата заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Макрон нагласи дека подготовките за гаранциите се завршени.

„Европа е подготвена, за прв пат со ова ниво на посветеност и интензитет“, изјави тој пред новинарите, нагласувајќи ја подготвеноста на блокот да дејствува штом ќе се обезбеди прекин на огнот.

Макрон, исто така, ги доведе во прашање намерите на Русија во неодамнешните мировни преговори.

„Прашањето сега е дали Русија е искрена во своите последователни обврски кога им предложи мир на Соединетите Американски Држави“, рече тој.

Препорачано

Билатералната средба се одржа во пресрет на самитот на таканаречената коалиција на добронамерните, коспретседател на која ќе бидат Макрон и британскиот премиер Кир Стармер.

Коалицијата од 31 земја, претежно европска, има за цел да ја поддржи украинската армија и да разгледа распоредување трупи во Украина по прекинот на огнот за да се спречи понатамошна руска агресија.

Европските лидери ќе се сретнат со Зеленски во Париз во четврток, пред да остварат телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп.

Меѓу учесниците се претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет Антонио Коста, генералниот секретар на НАТО Марк Руте, финскиот претседател Александар Стуб, данската премиерка Мете Фредериксен и полскиот премиер Доналд Туск.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us