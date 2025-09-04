Европа е подготвена да понуди безбедносни гаранции на Украина на денот кога ќе се постигне мировен договор со Русија, изјави во среда францускиот претседател Емануел Макрон.
Зборувајќи во Елисејската палата заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Макрон нагласи дека подготовките за гаранциите се завршени.
„Европа е подготвена, за прв пат со ова ниво на посветеност и интензитет“, изјави тој пред новинарите, нагласувајќи ја подготвеноста на блокот да дејствува штом ќе се обезбеди прекин на огнот.
Макрон, исто така, ги доведе во прашање намерите на Русија во неодамнешните мировни преговори.
„Прашањето сега е дали Русија е искрена во своите последователни обврски кога им предложи мир на Соединетите Американски Држави“, рече тој.
Билатералната средба се одржа во пресрет на самитот на таканаречената коалиција на добронамерните, коспретседател на која ќе бидат Макрон и британскиот премиер Кир Стармер.
Коалицијата од 31 земја, претежно европска, има за цел да ја поддржи украинската армија и да разгледа распоредување трупи во Украина по прекинот на огнот за да се спречи понатамошна руска агресија.
Европските лидери ќе се сретнат со Зеленски во Париз во четврток, пред да остварат телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп.
Меѓу учесниците се претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет Антонио Коста, генералниот секретар на НАТО Марк Руте, финскиот претседател Александар Стуб, данската премиерка Мете Фредериксен и полскиот премиер Доналд Туск.