СВЕТ
1 мин читање
Австралија заплени 80 килограми кокаин кој во Сиднеј пристигнал од САД
Според австралиските власти запленетата дрога има проценета улична вредност од 16,9 милиони долари
Sydney / Reuters
18 август 2025

Австралиските власти запленија 80 килограми кокаин пронајден во контејнер за превоз што пристигнал во Сиднеј од САД, се вели во официјалното соопштение во понеделник.

Контејнерот за превоз бил прегледан и запленет во Порт Ботани откако рендгенските снимки идентификувале некои аномалии во него, се вели во заедничкото соопштение на Австралиската федерална полиција и Австралиските гранични сили.

Форензичкото испитување открило две кеси што содржеле повеќе пакувања со супстанца што била позитивна на кокаин, секое завиткано во сина фолија со етикета „464“.

Запленетата дрога има проценета улична вредност од 16,9 милиони долари, според властите.

Досега не се извршени апсења.

„Сега се во тек истраги за да се идентификува криминалниот синдикат одговорен за увозот“, се додава во соопштението.

Повеќе
