Австралиските власти запленија 80 килограми кокаин пронајден во контејнер за превоз што пристигнал во Сиднеј од САД, се вели во официјалното соопштение во понеделник.
Контејнерот за превоз бил прегледан и запленет во Порт Ботани откако рендгенските снимки идентификувале некои аномалии во него, се вели во заедничкото соопштение на Австралиската федерална полиција и Австралиските гранични сили.
Форензичкото испитување открило две кеси што содржеле повеќе пакувања со супстанца што била позитивна на кокаин, секое завиткано во сина фолија со етикета „464“.
Запленетата дрога има проценета улична вредност од 16,9 милиони долари, според властите.
Досега не се извршени апсења.
„Сега се во тек истраги за да се идентификува криминалниот синдикат одговорен за увозот“, се додава во соопштението.