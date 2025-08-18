Австралиските власти запленија 80 килограми кокаин пронајден во контејнер за превоз што пристигнал во Сиднеј од САД, се вели во официјалното соопштение во понеделник.

Контејнерот за превоз бил прегледан и запленет во Порт Ботани откако рендгенските снимки идентификувале некои аномалии во него, се вели во заедничкото соопштение на Австралиската федерална полиција и Австралиските гранични сили.

Форензичкото испитување открило две кеси што содржеле повеќе пакувања со супстанца што била позитивна на кокаин, секое завиткано во сина фолија со етикета „464“.