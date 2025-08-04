ВОЈНА ВО ГАЗА
Трамп за жителите на Газа: Сакаме Израел да ги нахрани
Даваме прилично големи придонеси, во основа за да купиме храна за луѓето да можат да се нахранат, вели американскиот претседател
4 август 2025

Соединетите Американски Држави сакаат Израел да се погрижи Палестинците во Газа да ја добијат храната што им е потребна, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во неделата.

„Сакаме Израел да ги нахрани. Даваме прилично големи придонеси, во основа за да купиме храна за луѓето да можат да се нахранат“, им рече Трамп на новинарите пред да се врати во Вашингтон од неговиот голф-одморалиште во Њу Џерси.

„Не сакаме луѓето да бидат гладни и не сакаме луѓето да гладуваат“, додаде тој.

Запрашан за посетата на Газа во петокот од страна на американскиот пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, за да ги провери операциите на контроверзната Хуманитарна Фондација за Газа (GHF) поддржана од САД, Трамп рече дека работи „одлична работа“.

Сепак, кога го прашаа дали Виткоф видел докази за „геноцид“ во Газа од страна на Израел, Трамп не го опиша тоа на тој начин.

„Не мислам така - (тажно е). Гледајте, тие се во војна“, рече тој.

Трамп постојано тврди дека САД обезбедиле 60 милиони долари помош во храна за Газа. Сепак, неодамнешните извештаи покажуваат дека досега се исплатени само 3 милиони долари.

Виткоф во петокот посети центар за помош во јужна Газа, управуван од GHF. Тој рече дека целта е да му се даде на Трамп „јасно разбирање за хуманитарната ситуација и да се помогне во развојот на план за обезбедување храна и медицинска помош за луѓето во Газа“.

Израелската војска, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.800 Палестинци, повеќето од нив жени и деца.

Немилосрдното бомбардирање ја опустоши енклавата и доведе до сериозен недостиг на храна и смртни случаи од глад.

