Соединетите Американски Држави сакаат Израел да се погрижи Палестинците во Газа да ја добијат храната што им е потребна, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во неделата.

„Сакаме Израел да ги нахрани. Даваме прилично големи придонеси, во основа за да купиме храна за луѓето да можат да се нахранат“, им рече Трамп на новинарите пред да се врати во Вашингтон од неговиот голф-одморалиште во Њу Џерси.

„Не сакаме луѓето да бидат гладни и не сакаме луѓето да гладуваат“, додаде тој.

Запрашан за посетата на Газа во петокот од страна на американскиот пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, за да ги провери операциите на контроверзната Хуманитарна Фондација за Газа (GHF) поддржана од САД, Трамп рече дека работи „одлична работа“.

Сепак, кога го прашаа дали Виткоф видел докази за „геноцид“ во Газа од страна на Израел, Трамп не го опиша тоа на тој начин.