Хрватското Министерство за надворешни и европски работи во понеделник потврди дека испратило протестна нота до Црна Гора поради одлуката на тамошниот министер за одбрана да изработи значки со ликот на школскиот брод Јадран, кој Хрватска го смета за свој воен имот.

Шеесетметарскиот бел едриличар е изграден во 1933 година и бил регистриран во списоците на флотата на хрватските пристаништа до 1991 година. Во 1991 година отпловил во Црна Гора на ремонт, а потоа регистриран во матичното пристаниште Сплит, но Црногорците до ден денес не го вратиле.

Хрватска ја смета одлуката на црногорското министерство за неприфатлива и укажува на претходната протестна нота и дипломатска комуникација меѓу Загреб и Подгорица со цел билатерално решавање на отворените прашања.

„Ако таков дијалог отсуствува, Хрватска ќе разгледа други можни начини за дипломатско и меѓународно правно решавање на ова прашање, објави министерството.

Загреб е подготвен да ѝ достави на црногорската страна детална анализа и проценка на вредноста на сукцесиската маса на воен имот, која, освен „Јадран“, ги вклучува и сите побарувања на Хрватска кон Црна Гора во согласност со Договорот за прашањата за сукцесија од 2001 година.