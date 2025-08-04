РЕГИОН
2 мин читање
Школскиот брод Јадран повторно е предмет на спор меѓу Загреб и Подгорица
Одлуката на црногорското министерство за одбрана да изработи значки со школскиот брод Јадран, кој Хрватска го смета за свој воен имот, предизвика реакција од хрватското МНР, кое испратило протестна нота до Црна Гора
Школскиот брод Јадран повторно е предмет на спор меѓу Загреб и Подгорица
Бродот во 1991 година од Сплит отпловил во Црна Гора на ремонт, но Сплит, но Подгорица до ден денес не го вратила (Фото: Поморска школа Котор) / Others
4 август 2025

Хрватското Министерство за надворешни и европски работи во понеделник потврди дека испратило протестна нота до Црна Гора поради одлуката на тамошниот министер за одбрана да изработи значки со ликот на школскиот брод Јадран, кој Хрватска го смета за свој воен имот.

Шеесетметарскиот бел едриличар е изграден во 1933 година и бил регистриран во списоците на флотата на хрватските пристаништа до 1991 година. Во 1991 година отпловил во Црна Гора на ремонт, а потоа регистриран во матичното пристаниште Сплит, но Црногорците до ден денес не го вратиле.

Хрватска ја смета одлуката на црногорското министерство за неприфатлива и укажува на претходната протестна нота и дипломатска комуникација меѓу Загреб и Подгорица со цел билатерално решавање на отворените прашања.

„Ако таков дијалог отсуствува, Хрватска ќе разгледа други можни начини за дипломатско и меѓународно правно решавање на ова прашање, објави министерството.

Загреб е подготвен да ѝ достави на црногорската страна детална анализа и проценка на вредноста на сукцесиската маса на воен имот, која, освен „Јадран“, ги вклучува и сите побарувања на Хрватска кон Црна Гора во согласност со Договорот за прашањата за сукцесија од 2001 година.

recommended

Министерството подоцна објави дека според таа анализа, Црна Гора ѝ должи на Хрватска повеќе од две милијарди американски долари, но нагласи дека Хрватска останува посветена на дијалогот и застапувањето на европскиот пат на Црна Гора, а исто така очекува да избегне еднострани и симболично провокативни потези.

„Ова е најновата во низата одлуки на црногорската влада, во која доминира просрпската струја, а кои ги поткопуваат добрососедските односи на двете членки на НАТО“, пишува ХРТ.

Црногорскиот министер за одбрана Драган Краповиќ му рече на судот дека Хрватска не може да ја уценува Црна Гора.

Министерството на Краповиќ објави дека на крајот на јули создале нова серија значки, специјално дизајнирани за екипажот на училишниот брод „Јадран“, како знак на почит кон долгата поморска традиција и важноста што овој брод ја има за Црна Гора.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us