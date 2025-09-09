ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Брод на Флотилата Сумуд погоден со дрон, Тунис негира дека имало напад
Ова е чин на агресија насочен кон заплашување и попречување на нашата мисија, нема да нè заплаши, решително ќе ја продолжиме мировната мисија со која сакаме да ја прекинеме опсадата на Газа и да покажеме солидарност со народот, рекоа од Флотилата
Брод на Флотилата Сумуд погоден со дрон, Тунис негира дека имало напад
Флотилата Газа соопшти дека истрагата за нападот со дрон е во тек и дека нејзините резултати ќе бидат објавени штом ќе бидат достапни / Reuters
9 септември 2025

Еден од главните бродови на Глобалната флотила за Газа бил погоден од дрон во туниските води, соопшти флотилата, додавајќи дека ниту еден од шесте патници и членови на екипажот не е повреден, но Националната гарда на Тунис го негираше извештајот, велејќи дека експлозијата се случила во внатрешноста на бродот.

Бродот под португалско знаме се запалил на главната палуба и во просторијата за складирање под палубата, соопшти Глобалната флотила Сумуд во соопштението.

„Извештаите за напад со дрон врз флотилата не се засновани на вистина, а првичните истраги покажаа дека експлозијата се случила во внатрешноста на бродот“, изјави портпарол на туниската Национална гарда за радио Мозаик.

По наводниот напад, десетици луѓе се собраа во туниското пристаниште Сиди Бу Саид, каде што се закотвиле бродовите на флотилата, мавтајќи со палестински знамиња и скандирајќи „Слободна Палестина“.

Флотилата соопшти дека истрагата за нападот со дрон е во тек и дека нејзините резултати ќе бидат објавени штом ќе бидат достапни.

Препорачано

„Ова е чин на агресија насочен кон заплашување и попречување на нашата мисија, нема да нè заплаши. Решително ќе ја продолжиме мировната мисија со која сакаме да ја прекинеме опсадата на Газа и да покажеме солидарност со народот“, додадоа тие.

Флотила со десетици бродови натоварени со хуманитарна помош за Газа отплови од пристаништето во Барселона на 1 септември.

Во 2007 година, Израел воведе поморска блокада на Газа откако Хамас ја презеде контролата врз енклавата, тврдејќи дека целта била да се спречи снабдувањето со оружје на групата.

Целта на флотилата е да се пробие блокадата и да се достави хуманитарна помош до енклавата, која е опустошена од речиси двегодишна војна. Групи од 44 земји учествуваат во флотилата, а меѓу нив е и климатската активистка Грета Тунберг.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us