Еден од главните бродови на Глобалната флотила за Газа бил погоден од дрон во туниските води, соопшти флотилата, додавајќи дека ниту еден од шесте патници и членови на екипажот не е повреден, но Националната гарда на Тунис го негираше извештајот, велејќи дека експлозијата се случила во внатрешноста на бродот.

Бродот под португалско знаме се запалил на главната палуба и во просторијата за складирање под палубата, соопшти Глобалната флотила Сумуд во соопштението.

„Извештаите за напад со дрон врз флотилата не се засновани на вистина, а првичните истраги покажаа дека експлозијата се случила во внатрешноста на бродот“, изјави портпарол на туниската Национална гарда за радио Мозаик.

По наводниот напад, десетици луѓе се собраа во туниското пристаниште Сиди Бу Саид, каде што се закотвиле бродовите на флотилата, мавтајќи со палестински знамиња и скандирајќи „Слободна Палестина“.

Флотилата соопшти дека истрагата за нападот со дрон е во тек и дека нејзините резултати ќе бидат објавени штом ќе бидат достапни.