УНИЦЕФ повикува на итен прекин на огнот во Газа, Израел тврди дека дозволил постепен влез на стоки во Газа преку приватниот сектор, Зеленски бара ефикасни санкции кон Русија, Туркије ја предводи петтата научна експедиција на Арктикот. Следите Блиц вести на ТРТ Балкан на македонски за вторник, 5 август.

УНИЦЕФ повикува на итен прекин на огнот: Дневно се убиваат 28 деца во Газа

Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа поради израелските ограничувања за обезбедување на многу потребната хуманитарна помош и колапсот на виталните услуги, соопшти вчера Детскиот фонд на ОН (УНИЦЕФ).

„Смртни случаи од бомбардирање. Смртни случаи од неухранетост и глад. Смртни случаи од недостаток на помош и витални услуги“, соопшти УНИЦЕФ во соопштението на X.

Агенцијата нагласи дека на децата во Газа итно им е потребна храна, чиста вода, лекови и заштита, додавајќи: „Повеќе од сè, им е потребен прекин на огнот, сега“.

Израел тврди дека дозволил „постепен влез на стока“ во приватниот сектор во Газа

Израелската влада одобри механизам што овозможува, како што го нарече, „постепен и контролиран“ влез на стоки во блокираниот Појас Газа преку приватниот сектор.

„Ова има за цел да се зголеми обемот на помош што влегува во Појасот Газа, а воедно да се намали зависноста од собирањето помош од страна на ОН и меѓународните организации“, соопшти израелската воена агенција што ја координира помошта.

Во вчерашното соопштение се вели дека ограничен број локални трговци биле одобрени како дел од новиот механизам.

Овој потег доаѓа во услови на строга израелска блокада што го стави 2,4-милионското население на Газа на работ на глад.

Според Министерството за здравство на Газа, најмалку 180 луѓе, вклучувајќи 93 деца, починале од глад и неухранетост од октомври 2023 година.

Зеленски: Санкциите кон Русија ќе бидат ефикасни само ако се доволно силни