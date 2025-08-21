Туркије планира технички посети на Сирија за да ги процени своите одбранбени потреби и да подготви заедничка мапа на патот, соопштија денес извори од турското Министерството за одбрана, исто така, негирајќи ги тврдењата дека Туркије ќе испрати мировни трупи во Украина.

„За да се согледаат потребите на терен за зајакнување на одбранбениот капацитет на Сирија и да се создаде заедничка мапа на патот, планирани се технички посети“, изјавија извори од Министерството, одговарајќи на новинарски прашања на неделниот брифинг за медиумите.

Додадено е дека „во рамките на договорот, процесот на реструктурирање на сириските вооружени сили доби на интензитет; започнати се обуки, консултантски услуги, техничка поддршка и меѓусебни посети“.