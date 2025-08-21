ТУРКИЈЕ
Туркије планира технички посети во Сирија, ги отфрли наводите за турски мировници во Украина
„За да се согледаат потребите на терен за зајакнување на одбранбениот капацитет на Сирија и да се создаде заедничка мапа на патот, планирани се технички посети“
21 август 2025

Туркије планира технички посети на Сирија за да ги процени своите одбранбени потреби и да подготви заедничка мапа на патот, соопштија денес извори од турското Министерството за одбрана, исто така, негирајќи ги тврдењата дека Туркије ќе испрати мировни трупи во Украина.

„За да се согледаат потребите на терен за зајакнување на одбранбениот капацитет на Сирија и да се создаде заедничка мапа на патот, планирани се технички посети“, изјавија извори од Министерството, одговарајќи на новинарски прашања на неделниот брифинг за медиумите.

Додадено е дека „во рамките на договорот, процесот на реструктурирање на сириските вооружени сили доби на интензитет; започнати се обуки, консултантски услуги, техничка поддршка и меѓусебни посети“.

Министерството, исто така, ги отфрли наводите дека Туркије се подготвува да испрати трупи во Украина како дел од можните безбедносни гаранции доколку војната заврши.

„Во врска со тврдењето дека Туркије ќе испрати мировници во Украина, не би било исправно ниту точно да се прави процена врз основа на проекции што сè уште не се поставени на конкретна основа“, истакнаа изворите.

ИЗВОР:AA
