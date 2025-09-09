ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Армијата на Израел нареди целосна евакуација на градот Газа пред офанзивата
Израелската армија е „решена да го елиминира Хамас и ќе дејствува во подрачјето на градот Газа со голема сила, како што дејствуваше во различни делови од Појасот Газа, објави армискиот портпарол Авичај Адрае
Армијата на Израел нареди целосна евакуација на градот Газа пред офанзивата
Израелската армија нареди евакуација на целиот град Газа пред големиот напад армискиот портпарол Авичај Адрае. / Reuters
9 септември 2025

Армијата на Израел издаде нова наредба за евакуација на жителите на целиот град Газа утрово и предупреди на голем напад како дел од планот за окупација, пренесува Анадолу.

Израелската армија е „решена да го елиминира Хамас и ќе дејствува во подрачјето на градот Газа со голема сила, како што дејствуваше во различни делови од Појасот Газа, објави армискиот портпарол Авичај Адрае.

Адрае ги повика жителите „веднаш да се евакуираат преку улицата Ал-Рашид кон хуманитарната зона во Ал-Маваси“.

Препорачано

„Останувањето во областа е исклучително опасно“, додаде тој.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us