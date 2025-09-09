Армијата на Израел издаде нова наредба за евакуација на жителите на целиот град Газа утрово и предупреди на голем напад како дел од планот за окупација, пренесува Анадолу.

Израелската армија е „решена да го елиминира Хамас и ќе дејствува во подрачјето на градот Газа со голема сила, како што дејствуваше во различни делови од Појасот Газа, објави армискиот портпарол Авичај Адрае.

Адрае ги повика жителите „веднаш да се евакуираат преку улицата Ал-Рашид кон хуманитарната зона во Ал-Маваси“.